В Тульской области мобилизованного на «показательном» суде приговорили к пяти годам колонии по обвинению в самовольном оставлении части

Тульский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного Никишина (имя не называется — Прим. ред.),обвиняемого в самовольном оставлении части (ч. 5 ст. 337 УК), к пяти годам колонии, сообщает объединенная пресс-служба судов Тульской области.
В пресс-релизе отмечается, что дело рассматривалось во время выездного заседания прямо в воинской части. На оглашении приговора присутствовали около 400 человек — в том числе командный состав воинской части, мобилизованные, контрактники и срочники.
Фото: объединенная пресс-служба судов Тульской области.
Также, как указано в сообщении, после оглашения приговора председатель суда «провел беседу» с личным составом воинской части об уголовной ответственности за преступления против порядка пребывания на воинской службе.
Как обратило внимание «7х7», Никишин оставил часть 9 декабря 2022 года, а 20 января 2023-го сам пришел в комендатуру.
Это не первый случай, когда приговоры по делам мобилизованных, оставивших часть, оглашают на «показательном» суде. В апреле Тульский гарнизонный военный суд приговорил контрактника к семи годам колонии за дезертирство (ч. 3 ст. 338 УК). Приговор также огласили на выездном суде в присутствии командиров части, мобилизованных, контрактников и срочников.
Тульский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного Никишина (имя не называется — Прим. ред.),обвиняемого в самовольном оставлении части (ч. 5 ст. 337 УК), к пяти годам колонии, сообщает объединенная пресс-служба судов Тульской области.
В пресс-релизе отмечается, что дело рассматривалось во время выездного заседания прямо в воинской части. На оглашении приговора присутствовали около 400 человек — в том числе командный состав воинской части, мобилизованные, контрактники и срочники.
Фото: объединенная пресс-служба судов Тульской области.
Также, как указано в сообщении, после оглашения приговора председатель суда «провел беседу» с личным составом воинской части об уголовной ответственности за преступления против порядка пребывания на воинской службе.
Как обратило внимание «7х7», Никишин оставил часть 9 декабря 2022 года, а 20 января 2023-го сам пришел в комендатуру.
Это не первый случай, когда приговоры по делам мобилизованных, оставивших часть, оглашают на «показательном» суде. В апреле Тульский гарнизонный военный суд приговорил контрактника к семи годам колонии за дезертирство (ч. 3 ст. 338 УК). Приговор также огласили на выездном суде в присутствии командиров части, мобилизованных, контрактников и срочников.