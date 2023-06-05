В Тульской области мобилизованного на «показательном» суде приговорили к пяти годам колонии по обвинению в самовольном оставлении части



Тульский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного Никишина (имя не называется — Прим. ред.),обвиняемого в самовольном оставлении части (ч. 5 ст. 337 УК), к пяти годам колонии, сообщает объединенная пресс-служба судов Тульской области. В пресс-релизе отмечается, что дело рассматривалось во время выездного заседания прямо в воинской части. На оглашении приговора присутствовали около 400 человек — в том числе командный состав воинской части, мобилизованные, контрактники и срочники.

Фото: объединенная пресс-служба судов Тульской области.

Также, как указано в сообщении, после оглашения приговора председатель суда «провел беседу» с личным составом воинской части об уголовной ответственности за преступления против порядка пребывания на воинской службе.