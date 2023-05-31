Как не стать пушечным мясом

Законодательство о призывной службе сильно изменилось, начиная с 2021 года, и, судя по планам российских властей, будет меняться дальше. Новые правила, касающиеся повесток, электронный реестр учета, а также планируемое изменение призывного возраста — вот неполный список изменений, с которыми столкнутся подростки после первоначальной постановки на учет в военкоматах. Разберемся в том, что именно меняют новые законы во взаимодействии выпускников школ и их родителей с военкоматами.

Первоначальная постановка на учет Потенциальных призывников в России ставят на учет в 17 лет. Раньше постановка на учет происходила очно: на призывника заводили личное дело, собирали необходимые документы, проводили медицинское освидетельствование и психологический отбор. Теперь первоначальная постановка на учет частично перейдет в дистанционный режим. Все необходимые сведения о призывнике будут передаваться через государственные информационные ресурсы и системы. Медицинское освидетельствование и иные мероприятия будут проходить по факту очной явки в военкомат. Если электронный реестр, который готовит Минцифры, заработает на полную мощность, с большой долей вероятности, годными будут признавать почти всех поэтому на первоначальное освидетельствование лучше являться самостоятельно и приносить все имеющиеся медицинские документы о состоянии здоровья.

При наличии хотя бы минимальных оснований для получения категории «В» (ограниченно годен), освобождающей от срочной службы, действовать нужно именно со стадии первоначальной постановки на воинский учет.

Хорошим результатом на этой стадии является получение категории «Г» (временно не годен). Указанная категория на языке призывной комиссии означает, что медицинские документы были изучены и учтены. В будущем категория «Г» станет подспорьем для общения с военкоматом.

Призывной возраст В Госдуме на рассмотрении лежит законопроект о поэтапном изменении призывного возраста. Законодатель планирует поднять нижний предел до 21 года (в настоящее время — от 18 лет), а верхний — до 30 лет (в настоящее время — до 27 лет). Законопроект, скорее всего, будет принят до окончания 2023 года и вступит в силу уже с 1 января следующего года. Об этом свидетельствует множество косвенных признаков. Один из них — недавние изменения, внесенные Верховным Судом в свое Постановление Пленума 2008 года, в котором, среди прочего, убрали указание на конкретный призывной возраст (с 18 до 27 лет), оставив вместо этого отсылку на возраст, указанный в законодательстве. С одной стороны, выпускники получат дополнительное время для пересдачи выпускных экзаменов. Сейчас не сдавшие экзамены юноши подпадают под волну призыва в армию. По новым правилам, уже с 2024 года восемнадцатилетние граждане не будут подлежать призыву на срочную военную службу. С другой стороны,

повышение верхнего предела призывного возраста теперь не препятствует проведению призывных мероприятий в отношении граждан, окончивших обучение в аспирантуре без степени кандидата наук.

В настоящее время большинство аспирантов без степени заканчивают обучение в 27 лет, а впоследствии без проблем получают военный билет, принося свои дипломы и справки об обучении в ВУЗах в течение призывного возраста. При этом учиться непрерывно с отсрочками по новым правилам всё равно будет возможно, но только с 2026 года, когда нижний предел призывного возраста будет закреплен на отметке 21 года. До этого в 2024 году призывать будут с 19 лет, а в 2025 году — с 20 лет. Таким гражданам можно порекомендовать поступать в ВУЗы соответственно в 19 и в 20 лет, а затем получать отсрочку или освобождение от военной службы по состоянию здоровья или пользоваться правом на альтернативную гражданскую службу.

Оповещение повестками В апреле были приняты новые правила по оповещению повестками призывников и военнообязанных. Теперь военкомат может не принимать каких-либо активных действий по вручению. Создается специальный реестр, размещенная в котором повестка через семь дней признается правильно врученной, и призывник никак не может повлиять на наступившие последствия. Правительство РФ готовится принять проект положения об электронном реестре воинского учета, в котором отмечает, что электронный реестр должен начать работать с 1 января 2024 года. Дата точно совпадает со вступлением в силу планируемых изменений призывного возраста. Лазейка в законодательстве, касающаяся правил вручения, неоднократно играла на руку призывникам. Повестки сотрудники военкомата могли вручать только лично под расписку, а также через вуз или работодателя. И если у последних не всегда хватало мотивации выискивать своего студента (сотрудника) и вручать ему повестку лично, то у военкомата чаще всего не хватало ресурсов, чтобы проходить по всем призывникам согласно списку. Поиск уклонистов происходил поверхностно: от военкомата можно было спрятаться, просто изменив место жительства. Теперь скрываться от повесток будет невозможно. Неявка по повестке на призывные мероприятия может повлечь возбуждение уголовного дела по статье 328 УК РФ. И в этой связи снова сильно возрастает роль отсрочек от призывной службы. Действующее положение о призыве — после всех изменений — сохранило положение о том, что вызову на медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии подлежат все призывники, кроме имеющих отсрочку от призыва. Таким образом, сейчас

учеба по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета и аспирантуры позволяет забыть о военкомате и электронных повестках на длительный период времени.

Исключение составят повестки на уточнение документов воинского учета, которые могут рассылаться круглый год. Однако они, в свою очередь, не приводят к осуществлению призывных мероприятий.

Фото: EPA-EFE/ARKADY BUDNITSKY

Освобождение от призывной службы по состоянию здоровья Поправки в законодательство о военной службе не затронули процедуру медицинского освидетельствования. Остается прежним порядок присвоения категорий годности, прохождения медицинской комиссии и дополнительного медицинского обследования. Большинство призывников не уделяют должного внимания своему здоровью и не собирают медицинские документы заблаговременно.

В нынешних условиях вопрос поиска «непризывного заболевания» становится особенно актуальным. Практика показывает, что практически у каждого призывника можно найти заболевание,

подходящее под категорию «В» (ограниченно годен в мирное время). С имеющимися документами призывник может пройти дополнительное медицинское освидетельствование и, чаще всего за две призывные кампании, получить освобождение от военной службы — категорию «В».

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Процедура обжалования По новым правилам изменилась и процедура обжалования решений призывных комиссий. Старый способ, которым пользовались призывники и юристы, теперь не работает. Приостановить исполнение решения призывной комиссии через обжалование в суде невозможно. Однако существуют два способа, которыми нужно пытаться воспользоваться. Первый способ: обжаловать решение о призыве в суд и заявить ходатайство о мерах предварительной защиты в виде приостановления решения призывной комиссии. Если ходатайство удовлетворят, то дальше можно спокойно заниматься процедурой обжалования без рисков отправиться в военную часть. Второй способ: через представителя по нотариальной доверенности жаловаться в вышестоящую призывную комиссию с ходатайством о применении мер предварительной защиты. При этом призывник на время обжалования в вышестоящей призывной комиссии должен исчезнуть из поля зрения военкомата: жить не по адресу регистрации, пользоваться чужим телефоном, не появляться очно по месту учебы или работы. Если ходатайство о мерах предварительной защиты одобрят, то можно заниматься процедурой обжалования, не ведя партизанский образ жизни, а если нет — то дожидаться решения по жалобе и обжаловать решение вышестоящей призывной комиссии в суд. После подачи искового заявления в суд решение о призыве будет приостановлено в силу закона.

Альтернативная гражданская служба (АГС) Новые поправки не затронули закон об альтернативной гражданской службе. В условиях тотального контроля за призывниками АГС может рассматриваться как способ избежать призывной военной службы, а также как хорошее подспорье для прохождения призыва по мобилизации на гражданке. Во-первых, АГС можно использовать по прямому назначению: за полгода до начала призывной кампании подать соответствующее заявление, изложить на бумаге причины, по которым вы желаете заменить военную службу на альтернативную, и получить положительное решение призывной комиссии. Судебная практика показывает: основная часть отказов в АГС происходит из-за того, что были нарушены сроки подачи заявления. При этом сроки можно попробовать восстановить с соответствующим ходатайством, если вы не успели подать заявление за полгода до начала призывной кампании. АГС не освобождает вас от воинской обязанности, однако вы точно не окажетесь в военной части в условиях войны России с Украиной. Более того,

прохождение военной службы в формате АГС является сильным аргументом для судов при замене службы по мобилизации на АГС.

Судебная практика стала формироваться в этой части на стороне призывников. Во-вторых, АГС можно использовать для обжалования решения призывной комиссии. Юристы по призыву обоснованно советуют носить с собой заполненное заявление на АГС, чтобы в чрезвычайной ситуации, например, при облаве и насильной доставке в военкомат подать его в призывную комиссию с ходатайством о восстановлении срока. Такое заявление по смыслу законодательства комиссия должна рассмотреть отдельно. В случае отказа заменить военную службу на АГС вы можете обжаловать такое решение призывной комиссии. При этом в силу закона решение призывной комиссии приостанавливается.