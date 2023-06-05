В Калужской области два беспилотника упали на Киевское шоссе

В Калужской области на федеральной трассе М3 «Украина» упали два беспилотных летательных аппарата, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Один дрон упал на 299 км в районе населенного пункта Жиздра, другой — на 283 км в районе населенного пункта Думиничи.

Детонации, по словам губернатора, не произошло, территория оцеплена. Для водителей организованы пути объезда.

М-3 «Украина» (Киевское шоссе) — автомобильная дорога, ведущая из Калуги в сторону Брянска и российско-украинской границы.

Кроме того, в Судже Курской области приземлили беспилотник, сообщил губернатор Роман Старовойт. В Белгородском районе произошел пожар на энергетическом объекте. Предварительной причиной возгорания стало сброшенное взрывное устройство с беспилотника, заявил губернатор Вячеслав Гладков.