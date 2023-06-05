Телеведущую Татьяну Лазареву оштрафовали на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки «иноагента»

Пресненский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей телеведущую Татьяну Лазареву из-за отсутствия маркировки «иноагента». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Минюст РФ включил Лазареву в реестр физлиц-«иноагентов» 22 июля 2022 года.
Татьяна Лазарева. Скрин из ролика на You-Tube-канале ведущей
Ранее из-за отсутствия плашки «иноагента» суд оштрафовал музыканта Noize MC (Ивана Алексеева). При этом адвокат артиста подчеркнул, что посты размещал не сам Алексеев, а его пиар-менеджер, и отметил, что группа Noize MC не внесена в реестр «иностранных агентов», в отличие от самого музыканта.
Кроме того, на 30 тысяч рублей оштрафовали журналиста Александра Плющева из-за отсутствия плашки «иноагента» в видео «ТФ. Кто такой Валерий Соловей? Медиаманипулирование, Друзья в верхах, Доносы, Эротизм Кубы».
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Пресненский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей телеведущую Татьяну Лазареву из-за отсутствия маркировки «иноагента». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Минюст РФ включил Лазареву в реестр физлиц-«иноагентов» 22 июля 2022 года.
Татьяна Лазарева. Скрин из ролика на You-Tube-канале ведущей
Ранее из-за отсутствия плашки «иноагента» суд оштрафовал музыканта Noize MC (Ивана Алексеева). При этом адвокат артиста подчеркнул, что посты размещал не сам Алексеев, а его пиар-менеджер, и отметил, что группа Noize MC не внесена в реестр «иностранных агентов», в отличие от самого музыканта.
Кроме того, на 30 тысяч рублей оштрафовали журналиста Александра Плющева из-за отсутствия плашки «иноагента» в видео «ТФ. Кто такой Валерий Соловей? Медиаманипулирование, Друзья в верхах, Доносы, Эротизм Кубы».
Делайте «Новую» вместе с нами!
В России введена военная цензура. Независимая журналистика под запретом. В этих условиях делать расследования из России и о России становится не просто сложнее, но и опаснее. Но мы продолжаем работу, потому что знаем, что наши читатели остаются свободными людьми. «Новая газета Европа» отчитывается только перед вами и зависит только от вас. Помогите нам оставаться антидотом от диктатуры — поддержите нас деньгами.