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Телеведущую Татьяну Лазареву оштрафовали на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки «иноагента»

Пресненский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей телеведущую Татьяну Лазареву из-за отсутствия маркировки «иноагента». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Минюст РФ включил Лазареву в реестр физлиц-«иноагентов» 22 июля 2022 года.

Татьяна Лазарева. Скрин из ролика на You-Tube-канале ведущей

Татьяна Лазарева. Скрин из ролика на You-Tube-канале ведущей 

Ранее из-за отсутствия плашки «иноагента» суд оштрафовал музыканта Noize MC (Ивана Алексеева). При этом адвокат артиста подчеркнул, что посты размещал не сам Алексеев, а его пиар-менеджер, и отметил, что группа Noize MC не внесена в реестр «иностранных агентов», в отличие от самого музыканта.

Кроме того, на 30 тысяч рублей оштрафовали журналиста Александра Плющева из-за отсутствия плашки «иноагента» в видео «ТФ. Кто такой Валерий Соловей? Медиаманипулирование, Друзья в верхах, Доносы, Эротизм Кубы».

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Пресненский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей телеведущую Татьяну Лазареву из-за отсутствия маркировки «иноагента». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Минюст РФ включил Лазареву в реестр физлиц-«иноагентов» 22 июля 2022 года.

Татьяна Лазарева. Скрин из ролика на You-Tube-канале ведущей

Татьяна Лазарева. Скрин из ролика на You-Tube-канале ведущей 

Ранее из-за отсутствия плашки «иноагента» суд оштрафовал музыканта Noize MC (Ивана Алексеева). При этом адвокат артиста подчеркнул, что посты размещал не сам Алексеев, а его пиар-менеджер, и отметил, что группа Noize MC не внесена в реестр «иностранных агентов», в отличие от самого музыканта.

Кроме того, на 30 тысяч рублей оштрафовали журналиста Александра Плющева из-за отсутствия плашки «иноагента» в видео «ТФ. Кто такой Валерий Соловей? Медиаманипулирование, Друзья в верхах, Доносы, Эротизм Кубы».

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