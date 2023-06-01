Noize MC и Плющева оштрафовали из-за отсутствия «иноагентской» плашки

Кузьминский суд Москвы оштрафовал лидера группы Noize MC Ивана Алексеева на 30 тысяч рублей из-за отсутствия плашки «иностранного агента» в двух постах в его сообществе во «ВКонтакте» (ч. 4 ст. 19.34 КоАП), сообщает «Медиазона».
Адвокат артиста подчеркнул, что посты размещал не сам Алексеев, а его пиар-менеджер, и отметил, что группа Noize MC не внесена в реестр «иностранных агентов», в отличие от самого музыканта. Сам артист в суд не явился и не признал вину.
Также Бабушкинский районный суд оштрафовал на 30 тысяч рублей журналиста Александра Плющева из-за отсутсвия плашки «иноагента» в видео «ТФ. Кто такой Валерий Соловей? Медиаманипулирование, Друзья в верхах, Доносы, Эротизм Кубы».
Ранее Роскомнадзор составил еще один протокол против ЛГБТ-группы «Выход» за отсутствие маркировки «иноагентов» за тот же пост, за который центр оштрафовали на 350 тысяч.
Кузьминский суд Москвы оштрафовал лидера группы Noize MC Ивана Алексеева на 30 тысяч рублей из-за отсутствия плашки «иностранного агента» в двух постах в его сообществе во «ВКонтакте» (ч. 4 ст. 19.34 КоАП), сообщает «Медиазона».
Адвокат артиста подчеркнул, что посты размещал не сам Алексеев, а его пиар-менеджер, и отметил, что группа Noize MC не внесена в реестр «иностранных агентов», в отличие от самого музыканта. Сам артист в суд не явился и не признал вину.
Также Бабушкинский районный суд оштрафовал на 30 тысяч рублей журналиста Александра Плющева из-за отсутсвия плашки «иноагента» в видео «ТФ. Кто такой Валерий Соловей? Медиаманипулирование, Друзья в верхах, Доносы, Эротизм Кубы».
Ранее Роскомнадзор составил еще один протокол против ЛГБТ-группы «Выход» за отсутствие маркировки «иноагентов» за тот же пост, за который центр оштрафовали на 350 тысяч.