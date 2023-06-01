Noize MC и Плющева оштрафовали из-за отсутствия «иноагентской» плашки

Кузьминский суд Москвы оштрафовал лидера группы Noize MC Ивана Алексеева на 30 тысяч рублей из-за отсутствия плашки «иностранного агента» в двух постах в его сообществе во «ВКонтакте» (ч. 4 ст. 19.34 КоАП), сообщает «Медиазона».

Адвокат артиста подчеркнул, что посты размещал не сам Алексеев, а его пиар-менеджер, и отметил, что группа Noize MC не внесена в реестр «иностранных агентов», в отличие от самого музыканта. Сам артист в суд не явился и не признал вину.

Также Бабушкинский районный суд оштрафовал на 30 тысяч рублей журналиста Александра Плющева из-за отсутсвия плашки «иноагента» в видео «ТФ. Кто такой Валерий Соловей? Медиаманипулирование, Друзья в верхах, Доносы, Эротизм Кубы».

Ранее Роскомнадзор составил еще один протокол против ЛГБТ-группы «Выход» за отсутствие маркировки «иноагентов» за тот же пост, за который центр оштрафовали на 350 тысяч.