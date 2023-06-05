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НовостиОбщество

Суд в Москве оштрафовал на 150 тысяч рублей журналистку RusNews, задержанную во время работы на акции в поддержку Навального

Тимирязевский районный суд Москвы оштрафовал на 150 тысяч рублей внештатную журналистку RusNews Юлию Петрову по протоколу о повторном нарушении правил митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Об этом сообщает само издание.

Петрова планирует обжаловать решение суда.

Фото: Юлия Петрова/RusNews

Фото: Юлия Петрова/RusNews

Журналистку задержали в Москве вчера во время освещения акции в поддержку Алексея Навального. У нее были с собой аккредитация и редакционное задание.

«Девушка подняла с земли одну из листовок, раскиданных Михаилом Щепоткиным», — пишет RusNews.

В это время к ней подошли силовики и попросили показать листовки. Спустя 10 минут уже другие сотрудники полиции обвинили Петрову в участии в акции протеста. Они также сказали, что листовки принадлежат ей.

Девушку отвезли в отделение полиции и не пускали к ней адвоката.

4 июня в честь 47-го дня рождения Алексея Навального 47 лет россияне по всему миру выходили на центральные улицы своих городов в знак поддержки оппозиционера.

Акции прошли как минимум в 120 городах, среди которых Женева, Прага, Тель-Авив, Париж, Буэнос-Айрес, Сидней, Токио, Хельсинки, Торонто, Мехико, Стокгольм и другие.

В России задержали как минимум 109 человек. По информации правозащитников, протестующих задерживали за сине-желтые шарики, кофту с надписью ШИЗО, листовки с «обращением к диванам», а также плакат«Свободу и кенгуру, Путин — паук».

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Тимирязевский районный суд Москвы оштрафовал на 150 тысяч рублей внештатную журналистку RusNews Юлию Петрову по протоколу о повторном нарушении правил митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Об этом сообщает само издание.

Петрова планирует обжаловать решение суда.

Фото: Юлия Петрова/RusNews

Фото: Юлия Петрова/RusNews

Журналистку задержали в Москве вчера во время освещения акции в поддержку Алексея Навального. У нее были с собой аккредитация и редакционное задание.

«Девушка подняла с земли одну из листовок, раскиданных Михаилом Щепоткиным», — пишет RusNews.

В это время к ней подошли силовики и попросили показать листовки. Спустя 10 минут уже другие сотрудники полиции обвинили Петрову в участии в акции протеста. Они также сказали, что листовки принадлежат ей.

Девушку отвезли в отделение полиции и не пускали к ней адвоката.

4 июня в честь 47-го дня рождения Алексея Навального 47 лет россияне по всему миру выходили на центральные улицы своих городов в знак поддержки оппозиционера.

Акции прошли как минимум в 120 городах, среди которых Женева, Прага, Тель-Авив, Париж, Буэнос-Айрес, Сидней, Токио, Хельсинки, Торонто, Мехико, Стокгольм и другие.

В России задержали как минимум 109 человек. По информации правозащитников, протестующих задерживали за сине-желтые шарики, кофту с надписью ШИЗО, листовки с «обращением к диванам», а также плакат«Свободу и кенгуру, Путин — паук».

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Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.

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