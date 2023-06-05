Суд в Москве оштрафовал на 150 тысяч рублей журналистку RusNews, задержанную во время работы на акции в поддержку Навального

Тимирязевский районный суд Москвы оштрафовал на 150 тысяч рублей внештатную журналистку RusNews Юлию Петрову по протоколу о повторном нарушении правил митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Об этом сообщает само издание.

Журналистку задержали в Москве вчера во время освещения акции в поддержку Алексея Навального. У нее были с собой аккредитация и редакционное задание.



«Девушка подняла с земли одну из листовок, раскиданных Михаилом Щепоткиным», — пишет RusNews.

В это время к ней подошли силовики и попросили показать листовки. Спустя 10 минут уже другие сотрудники полиции обвинили Петрову в участии в акции протеста. Они также сказали, что листовки принадлежат ей.

Девушку отвезли в отделение полиции и не пускали к ней адвоката.