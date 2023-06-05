Редакция «Ярновости» сообщила о приостановке работы после внесения издания в список «иноагентов»

Редакция «Ярновости» сообщила о приостановке работы после внесения издания в список «иностранных агентов».

«Редакцией принято решение приостановить работу сайта до выяснения всех обстоятельств. Telegram-канал будет продолжать свою деятельность, поскольку ведется частными лицами, не имеющими к ООО никакого отношения», — говорится в обращении, опубликованном в телеграм-канале издания.

В «Ярновости» заявили, что за все время существования не получили «ни копейки иностранного финансирования». Также в редакции подчеркнули, что им не поступало никаких предостережений от Роскомнадзора или других контролирующих органов. «Мы не знаем, в чем конкретно заключаются претензии Министерства юстиции. Сейчас мы готовим запрос в это ведомство», — добавили в издании.