Песков назвал фейком «обращение Путина», которое утром транслировали по радио в приграничных регионах

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле знают о взломе радиостанций «в некоторых регионах». Его слова приводит ТАСС.

«[Обращения] точно не было. Действительно, в некоторых регионах был взлом. В частности, я знаю, что был взлом на радио «Мир» и в некоторых сетях. Сейчас это все уже ликвидировано, взято под контроль. Сейчас разбираются службы», — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского президента назвал обращение «фейком». ТАСС сообщает со ссылкой на пресс-службу МТРК, что «врезка в эфир телеканала и радио «Мир» была совершена незаконно и не имеет отношения к официальной сетке вещания», а сейчас трансляция восстановлена.

Издание «7х7» сообщило, что «обращение» услышали по радио жители Воронежской области. По данным телеграм-канала «Кровавая барыня», также запись озвучили в Ростовской и Белгородской областях. Белгородский оперштаб опроверг сказанную в записи информацию. Власти Воронежа также назвали ее фейком.