Песков назвал фейком «обращение Путина», которое утром транслировали по радио в приграничных регионах

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле знают о взломе радиостанций «в некоторых регионах». Его слова приводит ТАСС.
«[Обращения] точно не было. Действительно, в некоторых регионах был взлом. В частности, я знаю, что был взлом на радио «Мир» и в некоторых сетях. Сейчас это все уже ликвидировано, взято под контроль. Сейчас разбираются службы», — сказал Песков.
Пресс-секретарь российского президента назвал обращение «фейком». ТАСС сообщает со ссылкой на пресс-службу МТРК, что «врезка в эфир телеканала и радио «Мир» была совершена незаконно и не имеет отношения к официальной сетке вещания», а сейчас трансляция восстановлена.
Издание «7х7» сообщило, что «обращение» услышали по радио жители Воронежской области. По данным телеграм-канала «Кровавая барыня», также запись озвучили в Ростовской и Белгородской областях. Белгородский оперштаб опроверг сказанную в записи информацию. Власти Воронежа также назвали ее фейком.
В «обращении Путина» говорилось, что президент якобы объявляет военное положение в Белгородской, Брянской и Курской областях, а также всеобщую мобилизацию. Кроме того, он призывает жителей этих регионов «эвакуироваться в глубь территории России, соблюдая порядок и спокойствие»:
«Сегодня в четыре утра украинские войска, вооруженные блоком НАТО с согласия и при поддержке Вашингтона вторглись на территории Курской, Белгородской и Брянской областей. Наши пограничники и Вооруженные силы дали достойный отпор, превосходящим силам агрессора.
На территории этих областей моим указом введено военное положение. Также сегодня подпишу указ о всеобщей мобилизации, так как для победы над опасным и коварным врагом нам нужно объединить все силы РФ. Враг будет разбит, победа будет за нами», — сказал голос в эфире радиостанций.
В конце февраля по телевидению и радио в некоторых регионах России прозвучал знак воздушной тревоги. В МЧС заявили о взломе. Ранее жители Белгородской области сообщали, что, в частности, по «Европе Плюс» сообщали об «угрозе ракетного удара». Также, по информации местных жителей, похожие ложные предупреждения увидели по ТВ в Свердловской области, а также в Воронежской, Ленинградской и Московской областях.
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле знают о взломе радиостанций «в некоторых регионах». Его слова приводит ТАСС.
«[Обращения] точно не было. Действительно, в некоторых регионах был взлом. В частности, я знаю, что был взлом на радио «Мир» и в некоторых сетях. Сейчас это все уже ликвидировано, взято под контроль. Сейчас разбираются службы», — сказал Песков.
Пресс-секретарь российского президента назвал обращение «фейком». ТАСС сообщает со ссылкой на пресс-службу МТРК, что «врезка в эфир телеканала и радио «Мир» была совершена незаконно и не имеет отношения к официальной сетке вещания», а сейчас трансляция восстановлена.
Издание «7х7» сообщило, что «обращение» услышали по радио жители Воронежской области. По данным телеграм-канала «Кровавая барыня», также запись озвучили в Ростовской и Белгородской областях. Белгородский оперштаб опроверг сказанную в записи информацию. Власти Воронежа также назвали ее фейком.
В «обращении Путина» говорилось, что президент якобы объявляет военное положение в Белгородской, Брянской и Курской областях, а также всеобщую мобилизацию. Кроме того, он призывает жителей этих регионов «эвакуироваться в глубь территории России, соблюдая порядок и спокойствие»:
«Сегодня в четыре утра украинские войска, вооруженные блоком НАТО с согласия и при поддержке Вашингтона вторглись на территории Курской, Белгородской и Брянской областей. Наши пограничники и Вооруженные силы дали достойный отпор, превосходящим силам агрессора.
На территории этих областей моим указом введено военное положение. Также сегодня подпишу указ о всеобщей мобилизации, так как для победы над опасным и коварным врагом нам нужно объединить все силы РФ. Враг будет разбит, победа будет за нами», — сказал голос в эфире радиостанций.
В конце февраля по телевидению и радио в некоторых регионах России прозвучал знак воздушной тревоги. В МЧС заявили о взломе. Ранее жители Белгородской области сообщали, что, в частности, по «Европе Плюс» сообщали об «угрозе ракетного удара». Также, по информации местных жителей, похожие ложные предупреждения увидели по ТВ в Свердловской области, а также в Воронежской, Ленинградской и Московской областях.