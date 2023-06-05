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Гладков: ВСУ за сутки выпустили 611 снарядов по Шебекино

Украинская армия за сутки выпустила 611 снарядов по Шебекинскому городскому округу, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В селе Новая Таволжанка зафиксировано 185 прилетов. Повреждена кровля многоквартирного дома, территория центральной площади, учреждение культуры», — написал глава региона.

Он сообщил, что удары также были нанесены в Белградском районе, Борисовском районе, Валуйском городском округе, Волоконовском районе и Грайворонском городском округе.

Пострадавших, по данным Гладкова, нет.

Вчера Минобороны РФ отчиталось об отражении очередной «атаки диверсантов» в Белгородской области. В ведомстве заявили, что «украинская ДРГ» пыталась переправиться через реку в районе Новой Таволжанки. «По противнику нанесен артиллерийский удар, он рассеян и отошел», — сказали в МО.

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Украинская армия за сутки выпустила 611 снарядов по Шебекинскому городскому округу, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В селе Новая Таволжанка зафиксировано 185 прилетов. Повреждена кровля многоквартирного дома, территория центральной площади, учреждение культуры», — написал глава региона.

Он сообщил, что удары также были нанесены в Белградском районе, Борисовском районе, Валуйском городском округе, Волоконовском районе и Грайворонском городском округе.

Пострадавших, по данным Гладкова, нет.

Вчера Минобороны РФ отчиталось об отражении очередной «атаки диверсантов» в Белгородской области. В ведомстве заявили, что «украинская ДРГ» пыталась переправиться через реку в районе Новой Таволжанки. «По противнику нанесен артиллерийский удар, он рассеян и отошел», — сказали в МО.

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