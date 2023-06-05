Футболист Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович после игры с итальянской «Вероной» на стадионе «Сан-Сиро» в Италии объявил о завершении карьеры, сообщает Reuters.
«Я прощаюсь с футболом, но не с вами. Столько воспоминаний и эмоций на этом стадионе», — сказал нападающий после матча.
Во время прощания после матча, в котором «Милан» выиграл со счетом 3:1, фанаты выложили на трибунах надпись «Godbye».
Контракт 41-летнего Ибрагимовича истекает в июне, и его не собираются продлевать. Большую часть сезона-2022/23 нападающий пропустил из-за травмы — в мае прошлого года он перенес операцию на связках колена, после чего восстанавливался еще восемь месяцев.
Ибрагимович начинал свою футбольную карьеру в шведском клубе «Мальме». Затем он перешел в голландский «Аякс», а потом играл в итальянских «Ювентусе», «Интере» и испанской «Барселоне». В 2010 году Ибрагимович начал играть за «Милан». Затем он выступал в «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси». В 2020 году он вернулся в «Милан».
Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович после игры с итальянской «Вероной» на стадионе «Сан-Сиро» в Италии объявил о завершении карьеры, сообщает Reuters.
«Я прощаюсь с футболом, но не с вами. Столько воспоминаний и эмоций на этом стадионе», — сказал нападающий после матча.
Во время прощания после матча, в котором «Милан» выиграл со счетом 3:1, фанаты выложили на трибунах надпись «Godbye».
Контракт 41-летнего Ибрагимовича истекает в июне, и его не собираются продлевать. Большую часть сезона-2022/23 нападающий пропустил из-за травмы — в мае прошлого года он перенес операцию на связках колена, после чего восстанавливался еще восемь месяцев.
Ибрагимович начинал свою футбольную карьеру в шведском клубе «Мальме». Затем он перешел в голландский «Аякс», а потом играл в итальянских «Ювентусе», «Интере» и испанской «Барселоне». В 2010 году Ибрагимович начал играть за «Милан». Затем он выступал в «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси». В 2020 году он вернулся в «Милан».