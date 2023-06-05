Футболист Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович после игры с итальянской «Вероной» на стадионе «Сан-Сиро» в Италии объявил о завершении карьеры, сообщает Reuters.

«Я прощаюсь с футболом, но не с вами. Столько воспоминаний и эмоций на этом стадионе», — сказал нападающий после матча.

Во время прощания после матча, в котором «Милан» выиграл со счетом 3:1, фанаты выложили на трибунах надпись «Godbye».