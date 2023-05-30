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ИнтервьюОбщество

Сергей Кривохарченко о Матч ТВ, Тине Канделаки, Навальном, войне и футболе

Интервью Илье Азару

Сергей Кривохарченко — спортивный комментатор и журналист. Работал на каналах ВГТРК и «Матч ТВ», в «Таких Делах» и «Esquire».

Почему Сергей Кривохарченко продолжал работать на «Матче» после аннексии Крыма, какие у него были отношения с Тиной Канделаки и должны ли российских спортсменов отстранять от соревнований?

Илья Азар, специальный корреспондент «Новой газеты Европа», поговорил с Сергеем Кривохарченко об этом и многом другом.

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Сергей Кривохарченко — спортивный комментатор и журналист. Работал на каналах ВГТРК и «Матч ТВ», в «Таких Делах» и «Esquire».

Почему Сергей Кривохарченко продолжал работать на «Матче» после аннексии Крыма, какие у него были отношения с Тиной Канделаки и должны ли российских спортсменов отстранять от соревнований?

Илья Азар, специальный корреспондент «Новой газеты Европа», поговорил с Сергеем Кривохарченко об этом и многом другом.

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