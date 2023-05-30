Сергей Кривохарченко о Матч ТВ, Тине Канделаки, Навальном, войне и футболе

Сергей Кривохарченко — спортивный комментатор и журналист. Работал на каналах ВГТРК и «Матч ТВ», в «Таких Делах» и «Esquire».
Почему Сергей Кривохарченко продолжал работать на «Матче» после аннексии Крыма, какие у него были отношения с Тиной Канделаки и должны ли российских спортсменов отстранять от соревнований?
Илья Азар, специальный корреспондент «Новой газеты Европа», поговорил с Сергеем Кривохарченко об этом и многом другом.
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В России введена военная цензура. Независимая журналистика под запретом. В этих условиях делать расследования из России и о России становится не просто сложнее, но и опаснее. Но мы продолжаем работу, потому что знаем, что наши читатели остаются свободными людьми. «Новая газета Европа» отчитывается только перед вами и зависит только от вас. Помогите нам оставаться антидотом от диктатуры — поддержите нас деньгами.
Сергей Кривохарченко — спортивный комментатор и журналист. Работал на каналах ВГТРК и «Матч ТВ», в «Таких Делах» и «Esquire».
Почему Сергей Кривохарченко продолжал работать на «Матче» после аннексии Крыма, какие у него были отношения с Тиной Канделаки и должны ли российских спортсменов отстранять от соревнований?
Илья Азар, специальный корреспондент «Новой газеты Европа», поговорил с Сергеем Кривохарченко об этом и многом другом.
Делайте «Новую» вместе с нами!
В России введена военная цензура. Независимая журналистика под запретом. В этих условиях делать расследования из России и о России становится не просто сложнее, но и опаснее. Но мы продолжаем работу, потому что знаем, что наши читатели остаются свободными людьми. «Новая газета Европа» отчитывается только перед вами и зависит только от вас. Помогите нам оставаться антидотом от диктатуры — поддержите нас деньгами.