Федерация фигурного катания России разрешила Диане Дэвис и Глебу Смолкину перейти в сборную Грузии

Исполком Федерации фигурного катания на коньках России одобрил переход фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии. Об этом РИА Новости сообщила главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская.

У Дэвис, дочери российского тренера Этери Тетуберидзе, есть американское гражданство. Ее партнер — сын актера Бориса Смолкина.

«Бюро исполкома федерации фигурного катания одобрило их переход в сборную Грузии. Они полтора года не выступали и не тренировались у нас и не будут тренироваться, поэтому денег на них мы не затратили никаких. Так что мы их отпускаем», — сказала Чайковская.

Ранее о том, что в России разрешили танцевальному дуэту сменить спортивное гражданство, сообщил журналист Дейв Лиз. Грузия называлась самым вероятным вариантом для перехода.

Дэвис и Смолкин — серебряные призеры чемпионата России. На Олимпиаде 2022 года в Пекине дуэт занял 14-е место.