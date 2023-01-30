Фигурка разлетелась вдребезги

На Чемпионатах Европы фигуристы из России традиционно завоевывали большое количество наград. Если на мировых турнирах доминирование российских спортсменов, кроме, конечно, женского одиночного, не так явно, то на последних двух континентальных первенствах россияне брали золотые медали во всех четырех видах. На ЧЕ, который в конце января прошел в финском Эспоо, отсутствие прошлогодних медалистов было слишком явным. В женском одиночном победу одержала фигуристка Анастасия Губанова, представляющая Грузию. Эта медаль стала первой победой Грузии на чемпионатах Европы.

Губанова — 20-летняя уроженка Тольятти, которая до сих пор тренируется в Санкт-Петербурге, еще два года назад выступала за Россию. Сменить спортивное гражданство девушка решилась, так как «очень хотела выступать на больших, серьезных соревнованиях». Губанова — ровесница олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой. Россиянка за два сезона успела собрать все главные награды в фигурном катании и еще до своего совершеннолетия объявить о паузе в карьере.

Пауза, как это часто бывает в российском фигурном катании, оказалась бессрочной: сомнений в том, что спустя четыре года Загитова не вернется на соревнования, уже нет.

До перехода в сборную Грузии Губанова стабильно занимала места в десятке на чемпионате России, но не могла соперничать с фигуристками из команды Этери Тутберидзе и попасть на пьедестал. При этом ее уровень катания и подготовки позволял показывать хорошие результаты на международных турнирах. Такие истории не редкость: в России фигуристов, кто может бороться за высокие награды, значительно больше, чем квота национальной сборной. За последние два года о переходе в другие сборные объявили как минимум два десятка спортсменов, большинство сделало это из-за высокой конкуренции в России. Однако, если до отстранение сборной России из-за войны сменившие гражданство спортсмены получали возможность только выступать на крупных турнирах, то теперь они борются за медали. Так, помимо Губановой в пятерке ЧЕ оказалась 20-летняя москвичка Екатерина Куракова, переехавшая в Польшу несколько лет назад. Если бы она допустила чуть меньше ошибок в произвольной программе, то вполне могла бы оказаться на пьедестале.

Екатерина Куракова выступает на церемонии вручения наград Golden Skate Awards в Милане, 26 ноября 2022 года. Фото: Claudia Greco / Getty Images

Регулярно появляются слухи о том, что спортивное гражданство могут сменить именитые фигуристы, не желающие терять время в ожидании, пока российской команде разрешат выступать на международном уровне. В частности, СМИ писали о том, что танцевальная пара Диана Дэвис (дочь тренера Этери Тутберидзе) и ее партнер Глеб Смолкин собираются выступать за другую страну: США или Израиль. Пока официальных заявлений о переходе кого-либо из звезд российского фигурного катания не было. Отстранение сборной России открыло дорогу к пьедесталу иностранным спортсменам, которые на протяжении многих лет входили в топ-10 сильнейших фигуристов мира, но не выигрывали медали крупных турниров. В частности, бельгийская фигуристка Луна Хендрикс в Эспоо стала второй. На прошлогоднем чемпионате мира, который уже проходил без россиян, она также выиграла серебро. В отсутствии лидеров российской сборной и олимпийских чемпионов из Франции французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона соревнования среди танцевальных пар выиграли итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Они на протяжении последних многих лет показывали высокие результаты и дважды становились третьим на чемпионате Европы.

Появились и новые лица на пьедесталах почета — в основном недавние юниоры. Третье место среди женщин заняла 16-летняя швейцарка Кимми Репонд, показав два чистых проката. Среди мужчин победу одержал 21-летний французский фигурист Адам Сяо Хим Фа, который до этого сезона не показывал выдающихся результатов. Конечно, обновление состава лидеров не только результат отстранения российских спортсменов, но и следствие окончания предыдущего олимпийского цикла. После Олимпиады спортсмены часто объявляют о завершении карьеры. По итогам первой половины сезона можно с уверенностью заявить, что отсутствие российских спортсменов снижает уровень соревнований. Это видно прежде всего по «ультра-си» — элементам высшей степени трудности, которые приносят большое количество баллов. К ним среди прочего относятся четверные прыжки, сейчас их количество резко сократилось в программах.

Если смотреть по турнирным таблицам, в женском катании и в соревновании пар можно увидеть колоссальный разрыв в несколько десятков баллов по сравнению с результатами прошлого года.

Российские «соревнования» Чтобы поддерживать высокий уровень мастерства среди российский спортсменов, Федерации фигурного катания России приходится придумывать все новые и новые турниры взамен недоступных. Вместо серии Гран-при — международного турнира, проходящего в первой половине сезона, появилось Гран-при России. Оно заменило в соревновательном календаре Кубок России, в котором раньше выступали фигуристы, не попавшие на международный Гран-при. Помимо названия Гран-при России дублирует формат иностранного аналога и преподносится как полноценная замена. Несведущий в тонкостях фигурного катания человек может даже не заметить подмены — заголовки СМИ сообщают, что российские фигуристы выиграли этап Гран-при, опуская важное в этом случае слово «России». Международные турниры в этом сезоне транслировал только стриминговый сервис ОККО, хотя в последние годы их показывали в эфире «Первого канала». Теперь же последний сосредоточился на внутрироссийских соревнованиях, в том числе коммерческих шоу по типу Чемпионата России по прыжковым элементам и Кубка Первого канала. Такие «соревнования» мало имеют отношения к фигурному катанию как к олимпийскому виду спорта. Снижает накал борьбы и то, что на протяжении всего сезона спортсмены выступают с одними и теми же соперниками. Какой бы высокой ни была конкуренция в стране, отсутствие международных стартов замедляет развитие спортсменов. Это видно как по выступлениям фигуристов, так и по интересу со стороны болельщиков: турниры зачастую проходят при полупустых трибунах. Из-за этого финал Гран-при России перенесли из Сочи в Санкт-Петербург, где, по мнению организаторов, к соревнованиям будет больший интерес. Интерес к Гран-при России был невысок и среди спортсменов. На некоторых этапах за попадание на пьедестал боролись всего три участника, а заявленные в афишах именитые фигуристы снимались с соревнований. К примеру, Софья Муравьева и Евгений Семененко так и не выступили на третьем этапе Гран-при России в Казани.

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Кроме того, большинство звезд предыдущего олимпийского цикла этот сезон пропускают, а подрастающее поколение еще не успело набрать обороты и показывать мастерское катание, к которому привык российский болельщик. Даже чемпионат России — традиционно из-за отбора в команды один из самых напряженных турниров сезона — потерял свой шарм и со стороны местами похож на фарс. Очевидно, что пройти отбор в сборную Россию становится менее важно, ты все равно не поедешь на Чемпионат мира и Европы. Появившееся в этом году нововведение ощущение фарса усиливает: теперь комментатор читает рекламный текст от спонсоров между прокатом спортсмена и выставлением оценок, когда в трансляции повторяют яркие моменты из только что показанной программы. Более традиционный подход среди комментаторов в этот момент обсуждать выступление спортсмена и разбирать ошибки. Но зачем разбирать ошибки, если можно сказать, что «наши девочки самые лучшие» и «даже язык не поднимается говорить о недочетах проката». Возможно ли возвращение российских фигуристов на международные турниры? В день старта чемпионата Европы международный олимпийский комитет (МОК) заявил о готовности рассмотреть возможность участия спортсменов из РФ и РБ в нейтральном статусе при соблюдении «строгих условий». Речь идет о необходимости следовать Олимпийской хартии: не выступать против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая войну в Украине, и не нарушать Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила и положения. «Мы знаем точку зрения Украины, которая не только хочет изолировать Россию как государство, но и хочет полностью изолировать всех россиян», — заявил президент МОК Томас Бах, подчеркнув, что миссия комитета состоит в том, чтобы собрать вместе спортсменов со всего мира. По его словам, исключению спортсменов из-за их паспорта «не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии». В свою очередь в Украине предупредили о возможном бойкоте Олимпийских Игр в Париже, если к соревнованиям будут допущены россияне и белорусы.