Экс-начальника ангарской ИК-15, где в 2020 году произошел бунт заключенных, приговорили к 10 годам колонии по делу о взятке и превышении полномочий

Ангарский городской суд приговорил бывшего экс-начальника ангарской колонии №15 Андрея Верещака к 10 годам колонии строгого режима по делу о получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК) и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК). Об этом сообщили в СК РФ по Иркутской области. По версии следствия, подчиненный передал Верещаку 1 млн рублей, и он не стал увольнять сотрудника, несмотря на «грубое нарушение трудовой дисциплины».

Также, как заявили в СК, Верещак «без надлежащего оформления факта привлечения к труду привлек к работе осужденных, отбывающих наказание в учреждении». Верещака приговорили к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 3 млн рублей. Верещак возглавлял ангарскую ИК-15 до декабря 2020 года. Посе его место занял экс-глава иркутского СИЗО-6 Арслан Мажидов. В апреле 2020 года в ИК-15 произошел бунт в результате конфликта между сотрудниками учреждения и одним из осужденных, который был помещен в штрафной изолятор. Как заявляли в СК, заключенные якобы напали на работника колонии и устроили пожар, который смогли потушить только на следующий день. Сообщалось о двух погибших заключенных. После подавления бунта осужденных переводили в другие колонии региона. Правозащитники рассказывали, что предполагаемых бунтовщиков подвергали пыткам.