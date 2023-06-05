Экс-начальника ангарской ИК-15, где в 2020 году произошел бунт заключенных, приговорили к 10 годам колонии по делу о взятке и превышении полномочий

Ангарский городской суд приговорил бывшего экс-начальника ангарской колонии №15 Андрея Верещака к 10 годам колонии строгого режима по делу о получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК) и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК). Об этом сообщили в СК РФ по Иркутской области.
По версии следствия, подчиненный передал Верещаку 1 млн рублей, и он не стал увольнять сотрудника, несмотря на «грубое нарушение трудовой дисциплины».
Также, как заявили в СК, Верещак «без надлежащего оформления факта привлечения к труду привлек к работе осужденных, отбывающих наказание в учреждении». Верещака приговорили к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 3 млн рублей.
Верещак возглавлял ангарскую ИК-15 до декабря 2020 года. Посе его место занял экс-глава иркутского СИЗО-6 Арслан Мажидов. В апреле 2020 года в ИК-15 произошел бунт в результате конфликта между сотрудниками учреждения и одним из осужденных, который был помещен в штрафной изолятор. Как заявляли в СК, заключенные якобы напали на работника колонии и устроили пожар, который смогли потушить только на следующий день. Сообщалось о двух погибших заключенных.
После подавления бунта осужденных переводили в другие колонии региона. Правозащитники рассказывали, что предполагаемых бунтовщиков подвергали пыткам.
В марте 2023 года Верещака приговорили к четырем годам колонии по еще одному делу о превышении полномочий. По данным следствия, в январе 2017 года Верещак организовал оплату работ по обследованию лесного участка, не принадлежавшего колонии, за счет средств, выделенных учреждению из федерального бюджета. Ущерб превысил 700 тысяч рублей.
Ангарский городской суд приговорил бывшего экс-начальника ангарской колонии №15 Андрея Верещака к 10 годам колонии строгого режима по делу о получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК) и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК). Об этом сообщили в СК РФ по Иркутской области.
По версии следствия, подчиненный передал Верещаку 1 млн рублей, и он не стал увольнять сотрудника, несмотря на «грубое нарушение трудовой дисциплины».
Также, как заявили в СК, Верещак «без надлежащего оформления факта привлечения к труду привлек к работе осужденных, отбывающих наказание в учреждении». Верещака приговорили к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 3 млн рублей.
Верещак возглавлял ангарскую ИК-15 до декабря 2020 года. Посе его место занял экс-глава иркутского СИЗО-6 Арслан Мажидов. В апреле 2020 года в ИК-15 произошел бунт в результате конфликта между сотрудниками учреждения и одним из осужденных, который был помещен в штрафной изолятор. Как заявляли в СК, заключенные якобы напали на работника колонии и устроили пожар, который смогли потушить только на следующий день. Сообщалось о двух погибших заключенных.
После подавления бунта осужденных переводили в другие колонии региона. Правозащитники рассказывали, что предполагаемых бунтовщиков подвергали пыткам.
В марте 2023 года Верещака приговорили к четырем годам колонии по еще одному делу о превышении полномочий. По данным следствия, в январе 2017 года Верещак организовал оплату работ по обследованию лесного участка, не принадлежавшего колонии, за счет средств, выделенных учреждению из федерального бюджета. Ущерб превысил 700 тысяч рублей.