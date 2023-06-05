Депутат из Свердловской области уехал воевать в составе ЧВК «Вагнер» после приговора к 2 годам колонии по делу об избиении 2 человек

Депутат думы муниципального образования Алапаевское в Свердловской области Илья Чиж вступил в ЧВК «Вагнер» и уехал на войну сразу после того, как его приговорили к двум годам лишения свободы по делу об избиении двух человек. Об этом сообщает агентство ЕАН со ссылкой на источники в окружении депутата.

По данным следствия, инцидент, за который судили Чижа, произошел 20 апреля прошлого года. Утверждается, что прохожий, увидев автомобиль депутата, сымитировал наезд машины себе на ногу. После этого Чиж вышел из машины с битой и дважды ударил мужчину по голове и туловищу, рассказали в прокуратуре. По информации следствия, после этого в конфликт вмешался брат потерпевшего — депутат ударил его по голове четыре раза.

Врачи констатировали у последнего перелом свода черепа, перелом скуловой кости, ушибленные раны волосистой части головы.

По данным источников в окружении депутата, Чиж уже во время следствия и судебного процесса искал возможность вступить в ЧВК и уехать на войну в Украине, но ему отказывали, так как не было вынесенного приговора.