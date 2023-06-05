Депутат из Свердловской области уехал воевать в составе ЧВК «Вагнер» после приговора к 2 годам колонии по делу об избиении 2 человек

Фото: МО Алапаевское
Депутат думы муниципального образования Алапаевское в Свердловской области Илья Чиж вступил в ЧВК «Вагнер» и уехал на войну сразу после того, как его приговорили к двум годам лишения свободы по делу об избиении двух человек. Об этом сообщает агентство ЕАН со ссылкой на источники в окружении депутата.
По данным следствия, инцидент, за который судили Чижа, произошел 20 апреля прошлого года. Утверждается, что прохожий, увидев автомобиль депутата, сымитировал наезд машины себе на ногу. После этого Чиж вышел из машины с битой и дважды ударил мужчину по голове и туловищу, рассказали в прокуратуре. По информации следствия, после этого в конфликт вмешался брат потерпевшего — депутат ударил его по голове четыре раза.
Врачи констатировали у последнего перелом свода черепа, перелом скуловой кости, ушибленные раны волосистой части головы.
По данным источников в окружении депутата, Чиж уже во время следствия и судебного процесса искал возможность вступить в ЧВК и уехать на войну в Украине, но ему отказывали, так как не было вынесенного приговора.
Скриншот: ВКонтакте
«Сейчас судебное решение есть, и его приняли с распростертыми объятиями. На фронте народа не хватает, а у Чижа отличная военная подготовка. Думаю, что ЧВК "Вагнер" не отдаст его. Чиж переименовал свою личную страницу в соцсети "ВКонтакте" в Кристиана Грея и на аватарку уже выставил новую фотографию в образе бойца ЧВК», — рассказал собеседник издания.
На вынесение приговора депутат не явился, его объявили в розыск, утверждает ЕАН. Чижа признали виновным по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия (п. «з» ч. 2 ст. 11 УК).
Это не первый случай, когда депутат уезжает на войну в Украине, чтобы избежать наказания. Например, 11 мая «Комсомольская правда Рязань» сообщила, что рязанский депутат Никита Усачев поехал воевать за два дня до того, как суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве против него.
В марте полиция объявила мэра Большого Камня Рустяма Абушаева в розыск за мошенничество с землей, но он уехал на войну и суд отменил арест.
Такой лазейкой пользуются не только представители власти, но и обычные граждане. В конце мая суд в Томской области отсрочил исполнение приговора местному жителю, которого осудили на полгода ограничения свободы по делу об угрозе убийством и незаконном хранении оружия, так как он уехал на войну в Украине.
Фото: МО Алапаевское
Депутат думы муниципального образования Алапаевское в Свердловской области Илья Чиж вступил в ЧВК «Вагнер» и уехал на войну сразу после того, как его приговорили к двум годам лишения свободы по делу об избиении двух человек. Об этом сообщает агентство ЕАН со ссылкой на источники в окружении депутата.
По данным следствия, инцидент, за который судили Чижа, произошел 20 апреля прошлого года. Утверждается, что прохожий, увидев автомобиль депутата, сымитировал наезд машины себе на ногу. После этого Чиж вышел из машины с битой и дважды ударил мужчину по голове и туловищу, рассказали в прокуратуре. По информации следствия, после этого в конфликт вмешался брат потерпевшего — депутат ударил его по голове четыре раза.
Врачи констатировали у последнего перелом свода черепа, перелом скуловой кости, ушибленные раны волосистой части головы.
По данным источников в окружении депутата, Чиж уже во время следствия и судебного процесса искал возможность вступить в ЧВК и уехать на войну в Украине, но ему отказывали, так как не было вынесенного приговора.
Скриншот: ВКонтакте
«Сейчас судебное решение есть, и его приняли с распростертыми объятиями. На фронте народа не хватает, а у Чижа отличная военная подготовка. Думаю, что ЧВК "Вагнер" не отдаст его. Чиж переименовал свою личную страницу в соцсети "ВКонтакте" в Кристиана Грея и на аватарку уже выставил новую фотографию в образе бойца ЧВК», — рассказал собеседник издания.
На вынесение приговора депутат не явился, его объявили в розыск, утверждает ЕАН. Чижа признали виновным по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия (п. «з» ч. 2 ст. 11 УК).
Это не первый случай, когда депутат уезжает на войну в Украине, чтобы избежать наказания. Например, 11 мая «Комсомольская правда Рязань» сообщила, что рязанский депутат Никита Усачев поехал воевать за два дня до того, как суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве против него.
В марте полиция объявила мэра Большого Камня Рустяма Абушаева в розыск за мошенничество с землей, но он уехал на войну и суд отменил арест.
Такой лазейкой пользуются не только представители власти, но и обычные граждане. В конце мая суд в Томской области отсрочил исполнение приговора местному жителю, которого осудили на полгода ограничения свободы по делу об угрозе убийством и незаконном хранении оружия, так как он уехал на войну в Украине.