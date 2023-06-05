Что произошло за ночь 5 июня. Коротко

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Новая газета Европа Война в Украине продолжается год и 101 день. Сегодня ночью Минобороны РФ заявило о крупномасштабном наступлении украинской армии на пяти участках фронта на Южно-донецком направлении. По данным ведомства, украинская сторона ввела в бой 23 и 31 механизированные бригады из состава стратегических резервов ВСУ. Всего ВСУ задействовали шесть механизированных и два танковых батальона, сообщили в Минобороны РФ, уточнив, что «своих задач противник не добился, успеха не имел». Генштаб Украины в своей утренней сводке ничего не пишет о наступлении ВСУ на южном фронте. В Белгородском районе произошел пожар на энергетическом объекте. Предварительной причиной возгорания стало сброшенное взрывное устройство с беспилотника, заявил губернатор Вячеслав Гладков. В Судже Курской области приземлили беспилотник, сообщил губернатор Роман Старовойт. В Калужской области на федеральной трассе М3 «Украина» упали два беспилотных летательных аппарата, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. По данным «ОВД-Инфо», на акциях в поддержку Алексея Навального в российских городах задержали 4 июня 109 человек. Протестующих задерживали за сине-желтые шарики, кофту с надписью ШИЗО, листовки с «обращением к диванам», а также плакат «Свободу и кенгуру, Путин — паук». Страны ОПЕК+ на встрече в Вене договорились еще больше сократить добычу нефти. По подсчетам ТАСС, сокращение производства со следующего года от уровня квот, согласованных в октябре 2022 года, составит 1,393 млн б/с. С учетом добровольного сокращения добычи в 500 тыс. б/с, которое продлено до конца 2024 года, Россия будет добывать 9,328 млн б/с, уточнили в аппарате вице-премьера РФ Александра Новака. Шведский футболист Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры после заключительного тура чемпионата Италии между «Миланом» и «Вероной» (3:1). Война в Украине продолжается год и 101 день. Сегодня ночью Минобороны РФ заявило о крупномасштабном наступлении украинской армии на пяти участках фронта на Южно-донецком направлении. По данным ведомства, украинская сторона ввела в бой 23 и 31 механизированные бригады из состава стратегических резервов ВСУ. Всего ВСУ задействовали шесть механизированных и два танковых батальона, сообщили в Минобороны РФ, уточнив, что «своих задач противник не добился, успеха не имел». Генштаб Украины в своей утренней сводке ничего не пишет о наступлении ВСУ на южном фронте. В Белгородском районе произошел пожар на энергетическом объекте. Предварительной причиной возгорания стало сброшенное взрывное устройство с беспилотника, заявил губернатор Вячеслав Гладков. В Судже Курской области приземлили беспилотник, сообщил губернатор Роман Старовойт. В Калужской области на федеральной трассе М3 «Украина» упали два беспилотных летательных аппарата, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. По данным «ОВД-Инфо», на акциях в поддержку Алексея Навального в российских городах задержали 4 июня 109 человек. Протестующих задерживали за сине-желтые шарики, кофту с надписью ШИЗО, листовки с «обращением к диванам», а также плакат «Свободу и кенгуру, Путин — паук». Страны ОПЕК+ на встрече в Вене договорились еще больше сократить добычу нефти. По подсчетам ТАСС, сокращение производства со следующего года от уровня квот, согласованных в октябре 2022 года, составит 1,393 млн б/с. С учетом добровольного сокращения добычи в 500 тыс. б/с, которое продлено до конца 2024 года, Россия будет добывать 9,328 млн б/с, уточнили в аппарате вице-премьера РФ Александра Новака. Шведский футболист Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры после заключительного тура чемпионата Италии между «Миланом» и «Вероной» (3:1). Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.

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