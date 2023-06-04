В университетах — распил, в науке — застой

Сергей Ерофеев — социолог и проректор Высшей Школы Экономики в 2013-2015 годах. Сейчас он читает курсы в Ратгерском университете (США) о российской политике, природе войны и о социологии путинской власти.

В новом интервью редактор дата-отдела «Новой газеты Европа» Арнольд Хачатуров поговорил с Сергеем Ерофеевым об образовании в России в начале путинского срока, о его сегодняшнем состоянии и о том, как вернуть российскую науку в мировой топ в будущем.

Социолог уверен — наука не потеряна. Даже при путинской власти успело вырасти поколение достойных гуманитариев, которые сейчас разбросаны по свету, но они обязательно вернутся и помогут построить гражданское общество в своей стране в будущем.

А еще поговорили о мафиозной психологии Путина и его окружения, о том, почему частные вузы — угроза путинизму и зачем в будущем необходимо люстрировать ректоров, профессоров и директоров школ.