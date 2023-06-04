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ИнтервьюОбщество

В университетах — распил, в науке — застой

Что происходит с образованием в России?

Сергей Ерофеев — социолог и проректор Высшей Школы Экономики в 2013-2015 годах. Сейчас он читает курсы в Ратгерском университете (США) о российской политике, природе войны и о социологии путинской власти.

В новом интервью редактор дата-отдела «Новой газеты Европа» Арнольд Хачатуров поговорил с Сергеем Ерофеевым об образовании в России в начале путинского срока, о его сегодняшнем состоянии и о том, как вернуть российскую науку в мировой топ в будущем.

Социолог уверен — наука не потеряна. Даже при путинской власти успело вырасти поколение достойных гуманитариев, которые сейчас разбросаны по свету, но они обязательно вернутся и помогут построить гражданское общество в своей стране в будущем.

А еще поговорили о мафиозной психологии Путина и его окружения, о том, почему частные вузы — угроза путинизму и зачем в будущем необходимо люстрировать ректоров, профессоров и директоров школ.

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Сергей Ерофеев — социолог и проректор Высшей Школы Экономики в 2013-2015 годах. Сейчас он читает курсы в Ратгерском университете (США) о российской политике, природе войны и о социологии путинской власти.

В новом интервью редактор дата-отдела «Новой газеты Европа» Арнольд Хачатуров поговорил с Сергеем Ерофеевым об образовании в России в начале путинского срока, о его сегодняшнем состоянии и о том, как вернуть российскую науку в мировой топ в будущем.

Социолог уверен — наука не потеряна. Даже при путинской власти успело вырасти поколение достойных гуманитариев, которые сейчас разбросаны по свету, но они обязательно вернутся и помогут построить гражданское общество в своей стране в будущем.

А еще поговорили о мафиозной психологии Путина и его окружения, о том, почему частные вузы — угроза путинизму и зачем в будущем необходимо люстрировать ректоров, профессоров и директоров школ.

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Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.

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