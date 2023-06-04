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НовостиОбщество

В Хабаровске задержали двух человек, вышедших на акцию в поддержку Алексея Навального

В Хабаровске задержали активистов Зигмунда Худякова и Татьяну Лукьянову, вышедших на акцию в поддержку политика Алексея Навального, передает RusNews.

Лукьянову вскоре отпустили. Худякова задержали при выходе из дома — журналисты отмечают, что сейчас его местоположение остается неизвестным.

Полиция также проверяет на месте документы у других участников акции и выдает им предостережения о «недопустимости нарушения закона».

обновлено 12:28 мск

Худякова отпустили из отдела полиции без составления протокола.

Как передают соратники Навального, в поддержку политика уже вышли жители Австралии и Японии.

Накануне активиста Сергея Веселова из Ивановской области арестовали на восемь суток из-за постов об акции в поддержку Навального. На мужчину составили протокол о нарушении правил организации публичного мероприятия (часть 2 статьи 20.2 КоАП).

Сегодня, 4 июня, Навальному исполнилось 47 лет. Его соратники в мае призвали выйти россиян по всему миру на акции в поддержку политика. «Мы благодарны каждому, кто примет участие. И особенно тем, кто решится выйти на улицу в России. Как всегда, мы готовы обеспечить юридическую поддержку и оплатить штрафы всем, кто будет в этом нуждаться», — заявили соратники политика.

Навальный сейчас находится в колонии строгого режима Владимирской области и почти не выходит из ШИЗО.

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В Хабаровске задержали активистов Зигмунда Худякова и Татьяну Лукьянову, вышедших на акцию в поддержку политика Алексея Навального, передает RusNews.

Лукьянову вскоре отпустили. Худякова задержали при выходе из дома — журналисты отмечают, что сейчас его местоположение остается неизвестным.

Полиция также проверяет на месте документы у других участников акции и выдает им предостережения о «недопустимости нарушения закона».

обновлено 12:28 мск

Худякова отпустили из отдела полиции без составления протокола.

Как передают соратники Навального, в поддержку политика уже вышли жители Австралии и Японии.

Накануне активиста Сергея Веселова из Ивановской области арестовали на восемь суток из-за постов об акции в поддержку Навального. На мужчину составили протокол о нарушении правил организации публичного мероприятия (часть 2 статьи 20.2 КоАП).

Сегодня, 4 июня, Навальному исполнилось 47 лет. Его соратники в мае призвали выйти россиян по всему миру на акции в поддержку политика. «Мы благодарны каждому, кто примет участие. И особенно тем, кто решится выйти на улицу в России. Как всегда, мы готовы обеспечить юридическую поддержку и оплатить штрафы всем, кто будет в этом нуждаться», — заявили соратники политика.

Навальный сейчас находится в колонии строгого режима Владимирской области и почти не выходит из ШИЗО.

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Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.

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