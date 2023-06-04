Минобороны РФ предложило ставить граждан на воинский учет без их явки в военкомат

Министерство обороны России представило проект постановления, согласно которому постановка на учет будет производится без личной явки граждан в военкомат. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Существующее положение о воинском учете будет дополнено следующими строками: «Постановка на воинский учет, снятие с воинского учета и внесение изменений в документы воинского учета граждан, обязанных состоять на воинском учете, может осуществляться без личной явки граждан в военный комиссариат».
Согласно проекту постановления, постановка на воинский учет будет происходит на основе данных, содержащихся в «государственном информационном ресурсе, иных государственных информационных системах и информационных ресурсах».
Уведомления о постановке на воинский учет, а также о внесении изменений в документы воинского учета будут приходить на портале Госуслуг.
При этом мероприятия по медицинскому освидетельствованию, медицинскому обследованию и проведение профессионального психологического отбора все еще будут происходить очно, при явке гражданина в военкомат.
Оповещение о необходимости прийти в военкомат для таких процедур будут рассылаться в виде повесток. Их будут отправлять через Реестр повесток. Повестка будет считаться автоматически врученной через семь дней после появления в реестре. В случае неявки гражданина через 20 дней после вручения повестки, на него будут накладываться ограничения, аналогичные тем, что предусмотрены законом об электронных повестках.
14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об электронных повестках. Он в том числе подразумевает создание реестра воинского учета, содержащий данные о гражданах. Информацию в него будут передавать ФНС, МВД, ЦИК, Минпросвещения, суды, медорганизации и соцфонд. Кроме того, закон закрепил создание Реестра повесток, через который будут направляться оповещения о необходимости явиться в вонекоматы.
Получивший любым способом повестку не может выезжать за пределы страны. Затем, согласно поправкам, в течение 20 дней необходимо явиться в военкомат, а в случае неявки гражданин лишается права работать в качестве ИП или самозанятого, получать кредиты, регистрировать недвижимость или автотранспорт.
Министерство обороны России представило проект постановления, согласно которому постановка на учет будет производится без личной явки граждан в военкомат. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Существующее положение о воинском учете будет дополнено следующими строками: «Постановка на воинский учет, снятие с воинского учета и внесение изменений в документы воинского учета граждан, обязанных состоять на воинском учете, может осуществляться без личной явки граждан в военный комиссариат».
Согласно проекту постановления, постановка на воинский учет будет происходит на основе данных, содержащихся в «государственном информационном ресурсе, иных государственных информационных системах и информационных ресурсах».
Уведомления о постановке на воинский учет, а также о внесении изменений в документы воинского учета будут приходить на портале Госуслуг.
При этом мероприятия по медицинскому освидетельствованию, медицинскому обследованию и проведение профессионального психологического отбора все еще будут происходить очно, при явке гражданина в военкомат.
Оповещение о необходимости прийти в военкомат для таких процедур будут рассылаться в виде повесток. Их будут отправлять через Реестр повесток. Повестка будет считаться автоматически врученной через семь дней после появления в реестре. В случае неявки гражданина через 20 дней после вручения повестки, на него будут накладываться ограничения, аналогичные тем, что предусмотрены законом об электронных повестках.
14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об электронных повестках. Он в том числе подразумевает создание реестра воинского учета, содержащий данные о гражданах. Информацию в него будут передавать ФНС, МВД, ЦИК, Минпросвещения, суды, медорганизации и соцфонд. Кроме того, закон закрепил создание Реестра повесток, через который будут направляться оповещения о необходимости явиться в вонекоматы.
Получивший любым способом повестку не может выезжать за пределы страны. Затем, согласно поправкам, в течение 20 дней необходимо явиться в военкомат, а в случае неявки гражданин лишается права работать в качестве ИП или самозанятого, получать кредиты, регистрировать недвижимость или автотранспорт.