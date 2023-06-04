Минобороны РФ отчиталось о «поражении цеха по сборке БПЛА» в районе Днепропетровска. Украина сообщала о разрушении жилого дома

Минобороны России заявило о нанесении удара по цеху по сборке украинских беспилотников в районе города Днепропетровск. Об этом говорится в сводке ведомства.

«Высокоточным оружием наземного базирования поражен цех по сборке украинских беспилотных летательных аппаратов», — заявили в Минобороны.

В российском ведомстве также говорят об уничтожении 21 украинского беспилотника в «ЛНР», «ДНР», Харьковской, Херсонской, Запорожской областях, а также над акваторией Черного моря.

С утра глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак сообщил, что из-под завалов дома в Подгородненской общине Днепровского района, разрушенного накануне ракетным ударом, достали тело двухлетней девочки.

Количество пострадавших возросло до 22 человек, из них пятеро — дети.

«Две двухэтажки, между которыми попала вражеская ракета, частично разрушены. Повреждены и 10 частных домов, автомобиль, магазин, газопроводы», — написал Лысак.

Он также сообщил, что ночью над Днепропетровской области сбили 2 крылатые ракеты и один беспилотник.