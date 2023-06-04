Тело двухлетней девочки достали из-под завалов жилого дома в Днепропетровской области, разрушенного ракетным ударом

Из-под завалов дома в Подгородненской общине Днепровского района, разрушенного накануне ракетным ударом, достали тело двухлетней девочки. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак.

Количество пострадавших, по его данным, возросло до 22 человек, из них пятеро — дети.

«Две двухэтажки, между которыми попала вражеская ракета, частично разрушены. Повреждены и 10 частных домов, автомобиль, магазин, газопроводы», — написал Лысак.

Он также сообщил, что ночью над Днепропетровской области сбили 2 крылатые ракеты и один беспилотник. По словам главы областной администрации, в результате артиллерийского обстрела Никополя повреждены три многоэтажных дома, ресторан и линии электропередач. Жертв нет.

Российская сторона пока не комментировала удар.



