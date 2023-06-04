Джо Байден подписал законопроект о повышении потолка госдолга, чтобы избежать дефолта в стране

Президент США Джо Байден подписал законопроект, который приостанавливает действие потолка госдолга на уровне 31,4 триллиона долларов. Об этом сообщает Reuters.

Таким образом в США удалось избежать дефолта.

Официальные лица также опубликовали в соцсетях короткое видео, на котором Байден подписывает законопроект.

«Я только что подписал двухпартийное бюджетное соглашение, которое предотвратит первый в истории [США] дефолт, сократит дефицит, защитит систему социального обеспечения, [программы медицинского страхования] Медикэр и Медикейд и выполнит наше священное обязательство перед ветеранами. Сейчас мы продолжаем работу по построению самой сильной экономики в мире», — так его подписал американский президент.

2 мая Байден впервые за свой президентский срок обратился к американцам из Овального кабинета. Он назвал принятое решение по потолку госдолга необходимым для блага американского народа. Президент также поблагодарил спикера палаты представителей США Кевина Маккарти, лидера меньшинства в палате представителей Хакима Джеффриса, лидера большинства в сенате Чака Шумера, лидера меньшинства в сенате Митча Макконнела.

Ранее законопроект приняли палата представителей и сенат.

28 мая администрации Байдена договорилась о потолке госдолга с Республиканской партией.

В начале мая Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что у правительства США могут закончиться средства к 1 июня, если не будет решено поднять потолок госдолга. По ее словам, необходимо действовать в ближайшее время, чтобы у правительства была уверенность, что оно сможет осуществлять платежи.