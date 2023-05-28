Республиканская партия и администрация Байдена договорились о потолке госдолга, чтобы избежать дефолта

Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти предварительно договорились о повышении потолка госдолга США. Об этом сообщил Маккарти.

Он отметил, что дважды говорил с Байденом сегодня. «После недель переговоров мы пришли к принципиальному соглашению. У нас все еще много работы, но я надеюсь, что это соглашение достойно американского народа», — заявил он журналистам.

Маккарти сказал, что соглашение подразумевает «историческое сокращение расходов» и «реформы, которые выведут людей из нищеты». «Нет ни новых налогов, ни новых государственных программ», — добавил он.

Текст соглашения будет опубликован позже, голосование по нему в нижней палате пройдет 31 мая.

В начале мая Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что у правительства США могут закончиться средства к 1 июня, если не будет решено поднять потолок госдолга. По ее словам, необходимо действовать в ближайшее время, чтобы у правительства была уверенность, что оно сможет осуществлять платежи.