Аксенов: за ночь Крым атаковали девять беспилотников

В Крыму за ночь нейтрализовали девять беспилотников, сообщил назначенный Россией глава полуострова Сергей Аксенов.

«За прошедшую ночь силами ПВО было сбито 5 вражеских БПЛА, еще 4 — заглушены и посажены средствами РЭБ. В результате падения одного из БПЛА выбиты стекла в трех домах частного сектора и двух автомобилях в городе Джанкое», — написал в своем телеграм-канале Аксенов.

По его словам, на территории частного домовладения также обнаружен один не взорвавшийся беспилотник. Чтобы его разминировать, в пункт временного размещения эвакуировали 50 человек.

Жертв и пострадавших нет.