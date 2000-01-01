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Рассылки на русском
Итоги недели с Новой-Европа
Каждую пятницу из ежедневного новостного потока продюсер сайта Новой-Европа отбирает для вас только важные события прошедшей недели. После 24 февраля умение верно интерпретировать новости и обращать внимание действительно на главное стало жизненно важным знанием. Дайджест с коротким пересказом наших ключевых репортажей и расследований - то что вам нужно.
Рассылка главреда «Новой газеты Европа» — Кирилла Мартынова
Делать независимое медиа в изгнании непросто. Два раза в месяц главред Новой-Европа честно рассказывает о том, что происходит в редакции прямо сейчас, с какими трудностями мы сталкиваемся, и что мы будем пробовать делать в ближайшем будущем, чтобы Новая-Европа оставалась, прежде всего, нужной вам - читателям.
Зеклеттер. Отправь новости за решетку
Почти 30 лет Новая газета в России выполняла социальную функцию — рассказывала честные новости тем, кто оказался за решеткой. Теперь печатные выпуски Новой недоступны, но мы придумали, что с этим делать. Каждый вторник мы присылаем рассылку, которую пропустит тюремная цензура. В ней вы найдете и адреса заключенных, которым можно отправить эту рассылку вместе с вашими словами поддержки.
Рассылки на английском
Вестник недели «Новой-Европа»
У английской версии «Новой-Европа» есть собственная рассылка, в которой мы рассказываем о ключевых событиях недели и главных репортажах и расследованиях, переведенных на английский, а также анализируем события в России и на войне в Украине. Рассылка выходит каждый понедельник. Порекомендуйте эту рассылку своим англоязычным друзьям и подписывайтесь сами — мы рады всем.
Рассылка главреда «Новой газеты Европа» — Кирилла Мартынова (на английском)
Делать независимое медиа в изгнании непросто. Два раза в месяц главред Новой-Европа честно рассказывает о том, что происходит в редакции прямо сейчас, с какими трудностями мы сталкиваемся, и что мы будем пробовать делать в ближайшем будущем, чтобы Новая-Европа оставалась, прежде всего, нужной вам — читателям.
Если у вас есть англоязычные друзья, которым интересна работа нашей редакции, порекомендуйте эту рассылку им.
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