Итоги недели с Новой-Европа

Два раза в месяц

Делать независимое медиа в изгнании непросто. Два раза в месяц главред Новой-Европа честно рассказывает о том, что происходит в редакции прямо сейчас, с какими трудностями мы сталкиваемся, и что мы будем пробовать делать в ближайшем будущем, чтобы Новая-Европа оставалась, прежде всего, нужной вам — читателям.

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