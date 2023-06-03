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В результате столкновения двух пассажирских поездов в Индии погибло почти 300 человек, еще 850 ранены

В результате столкновения двух пассажирских поездов в индийском штате Одиша погибло 288 человек, еще 850 ранены. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел накануне вечером. По информации издания, авария стала самой смертоносной в Индии за последние несколько десятилетий.

Представитель аварийных служб заявил, что спасательные работы все еще продолжаются. На место столкновения были направлены более 200 машин скорой помощи и несколько сотен врачей.

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В результате столкновения двух пассажирских поездов в индийском штате Одиша погибло 288 человек, еще 850 ранены. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел накануне вечером. По информации издания, авария стала самой смертоносной в Индии за последние несколько десятилетий.

Представитель аварийных служб заявил, что спасательные работы все еще продолжаются. На место столкновения были направлены более 200 машин скорой помощи и несколько сотен врачей.

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