В результате новых атак по Белгородской области погибли два мирных жителя

Во время сегодняшних обстрелов Шебекинского городского округа Белгородской области погибли две местные жительницы. Об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

«В Новой Таволжанке в результате обстрела погибла пожилая женщина. От полученных травм она скончалась на месте. Еще одна женщина пострадала — у нее осколочные ранения левого плеча», — написал Гладков.

Еще одна женщина погибла и один мужчина был ранен из-за обстрела села Безлюдовка, заявил губернатор.