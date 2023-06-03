В результате новых атак по Белгородской области погибли два мирных жителя

Во время сегодняшних обстрелов Шебекинского городского округа Белгородской области погибли две местные жительницы. Об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
«В Новой Таволжанке в результате обстрела погибла пожилая женщина. От полученных травм она скончалась на месте. Еще одна женщина пострадала — у нее осколочные ранения левого плеча», — написал Гладков.
Еще одна женщина погибла и один мужчина был ранен из-за обстрела села Безлюдовка, заявил губернатор.
Ранее сегодня Гладков рассказал, что по итогам обстрелов 2 июня в регионе погибло пять человек, еще 16 были ранены. Двое мужчин из села Соболевка погибли на месте, а одна пострадавшая женщина скончалась в машине скорой помощи. Еще семь человек медики госпитализировали.
В Шебекинском округе было убито двое местных жителей, еще восемь человек пострадали, шестеро из них были госпитализированы, добавил губернатор.
Во время сегодняшних обстрелов Шебекинского городского округа Белгородской области погибли две местные жительницы. Об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
«В Новой Таволжанке в результате обстрела погибла пожилая женщина. От полученных травм она скончалась на месте. Еще одна женщина пострадала — у нее осколочные ранения левого плеча», — написал Гладков.
Еще одна женщина погибла и один мужчина был ранен из-за обстрела села Безлюдовка, заявил губернатор.
Ранее сегодня Гладков рассказал, что по итогам обстрелов 2 июня в регионе погибло пять человек, еще 16 были ранены. Двое мужчин из села Соболевка погибли на месте, а одна пострадавшая женщина скончалась в машине скорой помощи. Еще семь человек медики госпитализировали.
В Шебекинском округе было убито двое местных жителей, еще восемь человек пострадали, шестеро из них были госпитализированы, добавил губернатор.