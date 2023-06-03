СПбГУ уволил доцента Михаила Белоусова за критику войны

Руководство Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) уволило доцента Института истории Михаила Белоусова за критику войны. Об этом сообщается на сайте вуза.

Согласно приказу ректора, Белоусов уволен «за совершение аморального проступка, несовместимого продолжением работы».

«Поведение Белоусова М.С. нарушает нравственные традиции университета и общепринятые этические нормы, его действия несовместимы с высоким статусом универсанта и преподавателя», — говорится в документе.

Ранее на Белоусова призвал писать доносы провластный блогер Кирилл Федоров, обвинив его в глумлении над смертью студента СПбГУ Федора Соломонова на войне в Украине. «В университете действует группа людей в лице преподавателей и студентов, открыто ведущих антироссийскую деятельность и глумящихся в том числе над погибшим», — заявил Федоров. Подобные заявления также сделали и другие проверенные блогеры.

Вскоре обвинения в сторону доцента высказал замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский.После этого провести проверку действий доцента потребовал проректор по безопасности СПбГУ Дмитрий Грязнов и председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

Белоусов на заседании этической комиссии университета 2 июня заявил, что телегам-аккаунт, фигурирующий в обвинениях, был создан без его ведома.