«Ъ»: следователя из Москвы заподозрили в получении рекордной взятки биткоинами на сумму 1,6 млрд рублей

Московского следователя Марата Тамбиева заподозрили в получении рекордной взятки биткоинами стоимостью более 1,6 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным следствия, Тамбиев получил взятку в размере 1032,1 биткоина, стоимость которых по состоянию на 30 января составляла почти $24 млн, или 1,66 млрд рублей. (3 июня их стоимость составляет более $28 млн, или более 2,2 млрд рублей).

Эти активы следователь получил в апреле прошлого года в качестве взятки от членов хакерской группировки Infraud Organization Марка и Константина Бергманов, а также Кирилла Самокутяевского, уголовное дело которых находилось в его производстве. В результате обвиняемые отделались условными сроками.

Фотографию ключей, которые давали ему доступ к виртуальным кошелькам, Тамбиев хранил на своем ноутбуке в папке «Пенсия», который следователи взламывали в течение нескольких месяцев.

Как пишет «Коммерсантъ», это абсолютный рекорд взятки, в котором подозревают представителя правоохранительных органов. Предыдущим «обладателем» крупнейшей взятки среди правоохранителей был полковник Дмитрий Захарченко, признанный виновным в получении взяток на общую сумму 1,4 млрд рублей в течение десяти лет.

5 июня Никулинский районный суд Москвы будет рассматривать иск о конфискации активов следователя. Тамбиев, по информации издания, отрицает свою вину в коррупции.