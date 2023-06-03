Гражданина Таджикистана отвезли в воинскую часть после задержания за незаконное пребывание в РФ

Гражданина Таджикистана задержали за незаконное пребывание в России и отвезли в воинскую часть. Об этом он сам рассказал изданию «Холод».
Сотрудники ГАИ остановили машину 30-летнего Далерджона (он попросил не называть свою фамилию) под Кингисеппом в Ленинградской области. После проверки документов выяснилось, что у мужчины нет разрешения на пребывание в России.
На следующий день Кингисеппский городской суд Ленинградской области признал его виновным в уклонении от самостоятельного выезда из России (часть 3 статьи 20.25 КоАП), назначил штраф в три тысячи рублей и постановили депортировать его из страны.
Далерджон провел в центре временного содержания иностранцев 25 дней, после чего его заставили подписать некий документ.
«Ничего не объяснили, дали бумагу и сказали поставить подпись. Я не понял, что там было. После этого [в центр временного содержания иностранцев] приехали сотрудники военкомата.
Я каждый день говорил им, что не поеду на войну, но они все равно меня туда отправили», — сообщил мужчина.
30 мая Далерджона и несколько других иностранцев привезли в воинскую часть в Ленинградской области, утверждают журналисты. Мужчина настаивает, что не подписывал контракт на службу в армии, но предполагает, что это могли сделать за него.
«Я не хочу ехать на войну, сказал им, что я поеду домой. Они ответили, что [я смогу попасть домой] только через тюрьму», — сообщил гражданин Таджикистана, добавив, что у него забрали паспорт.
Далерджон уточнил, что вместе с ним в воинской части находится гражданин Узбекистана, который тоже не хочет ехать на фронт.
Юрист для мигрантов Валентина Чупик также сообщила телеканалу «Дождь» о том, что гражданина Таджикистана отправили на войну из депортационного центра.
«Молодой человек практически не владеет русским языком. Это означает, что он совершенно не понимал, на что подписывается», — отметила она.
Гражданина Таджикистана задержали за незаконное пребывание в России и отвезли в воинскую часть. Об этом он сам рассказал изданию «Холод».
Сотрудники ГАИ остановили машину 30-летнего Далерджона (он попросил не называть свою фамилию) под Кингисеппом в Ленинградской области. После проверки документов выяснилось, что у мужчины нет разрешения на пребывание в России.
На следующий день Кингисеппский городской суд Ленинградской области признал его виновным в уклонении от самостоятельного выезда из России (часть 3 статьи 20.25 КоАП), назначил штраф в три тысячи рублей и постановили депортировать его из страны.
Далерджон провел в центре временного содержания иностранцев 25 дней, после чего его заставили подписать некий документ.
«Ничего не объяснили, дали бумагу и сказали поставить подпись. Я не понял, что там было. После этого [в центр временного содержания иностранцев] приехали сотрудники военкомата.
Я каждый день говорил им, что не поеду на войну, но они все равно меня туда отправили», — сообщил мужчина.
30 мая Далерджона и несколько других иностранцев привезли в воинскую часть в Ленинградской области, утверждают журналисты. Мужчина настаивает, что не подписывал контракт на службу в армии, но предполагает, что это могли сделать за него.
«Я не хочу ехать на войну, сказал им, что я поеду домой. Они ответили, что [я смогу попасть домой] только через тюрьму», — сообщил гражданин Таджикистана, добавив, что у него забрали паспорт.
Далерджон уточнил, что вместе с ним в воинской части находится гражданин Узбекистана, который тоже не хочет ехать на фронт.
Юрист для мигрантов Валентина Чупик также сообщила телеканалу «Дождь» о том, что гражданина Таджикистана отправили на войну из депортационного центра.
«Молодой человек практически не владеет русским языком. Это означает, что он совершенно не понимал, на что подписывается», — отметила она.