Гражданина Таджикистана отвезли в воинскую часть после задержания за незаконное пребывание в РФ

Гражданина Таджикистана задержали за незаконное пребывание в России и отвезли в воинскую часть. Об этом он сам рассказал изданию «Холод».

Сотрудники ГАИ остановили машину 30-летнего Далерджона (он попросил не называть свою фамилию) под Кингисеппом в Ленинградской области. После проверки документов выяснилось, что у мужчины нет разрешения на пребывание в России.

На следующий день Кингисеппский городской суд Ленинградской области признал его виновным в уклонении от самостоятельного выезда из России (часть 3 статьи 20.25 КоАП), назначил штраф в три тысячи рублей и постановили депортировать его из страны.

Далерджон провел в центре временного содержания иностранцев 25 дней, после чего его заставили подписать некий документ.

«Ничего не объяснили, дали бумагу и сказали поставить подпись. Я не понял, что там было. После этого [в центр временного содержания иностранцев] приехали сотрудники военкомата.