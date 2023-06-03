Эрдоган официально вступил в должность президента Турции

Реджеп Тайип Эрдоган официально стал президентом Турции в третий раз. Он пробудет на посту до 2028 года.
Эрдоган заявил, что первое заседание нового кабинета министров под его председательством пройдет 6 июня.
Эрдоган объявил о своей победе вечером 28 мая, не дожидаясь окончательного подсчета голосов. Его поздравили президент России Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский, президент США Джо Байден, генсекретарь ООН Антониу Гутерриш, генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, а также лидеры Катара, Саудовской Аравии, Великобритании, Армении, Швеции, Израиля, Ливии и других стран.
Кандидат от объединенной оппозиции Кемаль Кылычдароглу по итогам выборов выступил перед своими сторонниками и сообщил, что продолжит политическую борьбу. Разница между кандидатами в президенты составила более 2 миллионов голосов.
Реджеп Тайип Эрдоган официально стал президентом Турции в третий раз. Он пробудет на посту до 2028 года.
Эрдоган заявил, что первое заседание нового кабинета министров под его председательством пройдет 6 июня.
Эрдоган объявил о своей победе вечером 28 мая, не дожидаясь окончательного подсчета голосов. Его поздравили президент России Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский, президент США Джо Байден, генсекретарь ООН Антониу Гутерриш, генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, а также лидеры Катара, Саудовской Аравии, Великобритании, Армении, Швеции, Израиля, Ливии и других стран.
Кандидат от объединенной оппозиции Кемаль Кылычдароглу по итогам выборов выступил перед своими сторонниками и сообщил, что продолжит политическую борьбу. Разница между кандидатами в президенты составила более 2 миллионов голосов.