ЦИК Турции объявил Эрдогана победителем на президентских выборах

По итогам подсчета 99,43% голосов во втором туре президентских выборов в Турции, победителем стал действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, набравший 52,14% голосов. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на председателя Высшего избирательного совета Турции (ЦИК) Ахмета Йенера.
Соперник Эрдогана, Кемаль Кылычдароглу, в свою очередь, набрал 47,86% голосов. Также глава ЦИК уточнил, что разница между кандидатами в президенты составила 2 миллиона 253 тысяч 478 голосов.
Сам Эрдоган объявил о своей победе еще вчера вечером, не дожидаясь окончательного подсчета голосов. Его поздравили президент России Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский, президент США Джо Байден, генсекретарь ООН Антониу Гутерриш, генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, а также лидеры Катара, Саудовской Аравии, Великобритании, Армении, Швеции, Израиля, Ливии и других стран.
Вечером 29 мая кандидат от объединенной оппозиции Кемаль Кылычдароглу по итогам выборов выступил перед своими сторонниками. Он сообщил, что продолжит политическую борьбу.
По итогам подсчета 99,43% голосов во втором туре президентских выборов в Турции, победителем стал действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, набравший 52,14% голосов. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на председателя Высшего избирательного совета Турции (ЦИК) Ахмета Йенера.
Соперник Эрдогана, Кемаль Кылычдароглу, в свою очередь, набрал 47,86% голосов. Также глава ЦИК уточнил, что разница между кандидатами в президенты составила 2 миллиона 253 тысяч 478 голосов.
Сам Эрдоган объявил о своей победе еще вчера вечером, не дожидаясь окончательного подсчета голосов. Его поздравили президент России Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский, президент США Джо Байден, генсекретарь ООН Антониу Гутерриш, генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, а также лидеры Катара, Саудовской Аравии, Великобритании, Армении, Швеции, Израиля, Ливии и других стран.
Вечером 29 мая кандидат от объединенной оппозиции Кемаль Кылычдароглу по итогам выборов выступил перед своими сторонниками. Он сообщил, что продолжит политическую борьбу.