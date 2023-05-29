ЦИК Турции объявил Эрдогана победителем на президентских выборах

По итогам подсчета 99,43% голосов во втором туре президентских выборов в Турции, победителем стал действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, набравший 52,14% голосов. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на председателя Высшего избирательного совета Турции (ЦИК) Ахмета Йенера.

Соперник Эрдогана, Кемаль Кылычдароглу, в свою очередь, набрал 47,86% голосов. Также глава ЦИК уточнил, что разница между кандидатами в президенты составила 2 миллиона 253 тысяч 478 голосов.