Министр обороны Великобритании заявил, что Украину не пригласят в НАТО на июльском саммите в Вильнюсе

Министр обороны Великобритании и один из кандидатов на пост генсека Североатлантического альянса Бен Уоллес заявил, что Украину не пригласят в НАТО на июльском саммите в Вильнюсе. Об этом он сообщил в интервью The Washington Post.

Бен Уоллес. Фото: парламент Великобритании

«Мы должны быть реалистами и сказать: „Это не произойдет в Вильнюсе, это не произойдет в ближайшее время“»,

— сказал он, имея в виду саммит НАТО, который пройдет 11 и 12 июля в Литве. По словам Уоллеса, страны-участницы альянса могут помочь Украине в долгосрочной перспективе, заключив с ней «пакты о взаимной обороне». Таким образом они взяли бы на себя обязательства по долгосрочным планам наращивания потенциала ВСУ, чтобы «для России или кого-либо другого будущее вторжение в Украину стало очень дорогой возможностью». В то же время, глава британского ведомства «более оптимистично» оценил текущие усилия Украины на поле боя, чем сотрудники американской разведки после утечки секретных документов. Он считает, что Украина сможет успешно вернуть Крым, поскольку «у российских войск заканчивается необходимое оснащение».

«Мы видели на поле боя, что если ударить российские войска не в то место, они фактически развалятся.

Вы можете посылать молодых людей умирать десятками тысяч, что они и делают, но вы не можете наколдовать танки и системы вооружений, которые им нужны», — сказал он.

В четверг на неформальной встрече в Осло председатели комитетов по международным отношениям парламентов 19 стран НАТО призвали предоставить Украине «понятную» дорожную карту для вступления в альянс на июльском саммите. Соответствующее заявление опубликовал депутат парламента Эстонии Марко Михкельсон в твиттере. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на финальной пресс-конференции мероприятия в Осло сказал, что «сегодня мы сосредоточились на том, как мы можем приблизить Украину к НАТО, где ей самое место». Он отметил, что альянс работает над «многолетним пакетом поддержки Украины с надежным финансированием».

Как пишет Bloomberg, Франция и Германия разошлись во мнениях по поводу вступления Украины в НАТО.