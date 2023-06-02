Apple отвергла обвинения ФСБ в сотрудничестве с разведкой США

Компания Apple заявила, что не сотрудничала с американскими спецслужбами для внедрения уязвимости в айфоны.

«Мы никогда не работали с каким-либо правительством над внедрением бэкдора в какой-либо продукт Apple и никогда не будем», — говорится в заявлении компании, которое опубликовало Reuters.

Накануне ФСБ РФ обвинила компанию Apple в разведывательной акции американской разведки через программу-вирус. Спецслужба заявила, что выявила «аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple» и обусловленные программой-вирус, которая использует «предусмотренные производителем программные уязвимости».

В ФСБ также утверждают, что выявили «факты заражения зарубежных номеров и абонентов, использующих sim-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России, включая страны блока НАТО и постсоветского пространства, а также Израиль, САР и КНР».

Заражению подверглись несколько тысяч мобильных телефонов, в том числе те, которые принадлежат сотрудникам диппредставительств России за рубежом, добавили в службе.