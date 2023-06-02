Apple отвергла обвинения ФСБ в сотрудничестве с разведкой США

Компания Apple заявила, что не сотрудничала с американскими спецслужбами для внедрения уязвимости в айфоны.
«Мы никогда не работали с каким-либо правительством над внедрением бэкдора в какой-либо продукт Apple и никогда не будем», — говорится в заявлении компании, которое опубликовало Reuters.
Накануне ФСБ РФ обвинила компанию Apple в разведывательной акции американской разведки через программу-вирус. Спецслужба заявила, что выявила «аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple» и обусловленные программой-вирус, которая использует «предусмотренные производителем программные уязвимости».
В ФСБ также утверждают, что выявили «факты заражения зарубежных номеров и абонентов, использующих sim-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России, включая страны блока НАТО и постсоветского пространства, а также Израиль, САР и КНР».
Заражению подверглись несколько тысяч мобильных телефонов, в том числе те, которые принадлежат сотрудникам диппредставительств России за рубежом, добавили в службе.
Как считают в ФСБ, это доказывает то, что Apple тесно сотрудничает с Агентством национальной безопасности США, а также то, что политика конфиденциальности компании не соответствует реальности.
Позже в «Лаборатории Касперского» рассказали о том, что десятки айфонов сотрудников компании были заражены шпионской программой, которая получила название Triangulation. По версии «Касперского», целью атаки было внедрение шпионского модуля в айфоны сотрудников компании.
Компания Apple заявила, что не сотрудничала с американскими спецслужбами для внедрения уязвимости в айфоны.
«Мы никогда не работали с каким-либо правительством над внедрением бэкдора в какой-либо продукт Apple и никогда не будем», — говорится в заявлении компании, которое опубликовало Reuters.
Накануне ФСБ РФ обвинила компанию Apple в разведывательной акции американской разведки через программу-вирус. Спецслужба заявила, что выявила «аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple» и обусловленные программой-вирус, которая использует «предусмотренные производителем программные уязвимости».
В ФСБ также утверждают, что выявили «факты заражения зарубежных номеров и абонентов, использующих sim-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России, включая страны блока НАТО и постсоветского пространства, а также Израиль, САР и КНР».
Заражению подверглись несколько тысяч мобильных телефонов, в том числе те, которые принадлежат сотрудникам диппредставительств России за рубежом, добавили в службе.
Как считают в ФСБ, это доказывает то, что Apple тесно сотрудничает с Агентством национальной безопасности США, а также то, что политика конфиденциальности компании не соответствует реальности.
Позже в «Лаборатории Касперского» рассказали о том, что десятки айфонов сотрудников компании были заражены шпионской программой, которая получила название Triangulation. По версии «Касперского», целью атаки было внедрение шпионского модуля в айфоны сотрудников компании.