ФСБ обвинила Apple в сотрудничестве с американской разведкой

ФСБ обвинила компанию Apple в участии в разведывательной акции американской разведки через программу-вирус, сообщает ТАСС.

Как утверждает спецслужба, ФСБ совместно с ФСО России выявили «аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple» и обусловленные через программу-вирус, которая использует «предусмотренные производителем программные уязвимости». По данным ФСБ, заражению подверглись несколько тысяч мобильных телефонов, в том числе те, которые принадлежат сотрудникам диппредставительств России за рубежом.

Как считают в ФСБ, это доказывает то, что Apple тесно сотрудничает с Агентством национальной безопасности США, а также то, что политика конфиденциальности компании не соответствует реальности.

«Компания предоставляет американским спецслужбам широкий спектр возможностей по контролю как за любыми лицами, представляющими интерес для Белого дома, включая их партнеров по антироссийской деятельности, так и за собственными гражданами», — сообщает ФСБ.

Ранее Кремль потребовал от чиновников, которые участвуют в подготовке к выборам президента в 2024 году, прекратить пользоваться техникой Apple из-за опасений, что устройства уязвимы для взлома западными спецслужбами.