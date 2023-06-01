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НовостиОбщество

«Важные истории»: российские школы тратят миллионы рублей на закупку дронов для обучения детей

Российские школы начали закупать беспилотные летательные аппараты для обучения детей. Внимание на данные на сайте госзакупок обратили «Важные истории».

Журналисты обнаружили данные о закупке дронов как минимум для пяти учебных заведений в разных регионах. «Эти же школы ранее отмечались общей милитаризацией учебного процесса», — отмечают «Важные истории».

В Санкт-Петербурге школы №525 и №583 потратят каждая около одного миллиона рублей на «учебные БПЛА».

В школу №525 поставят наборы «для самостоятельной сборки квадрокоптеров». С 1 сентября в учебном заведении откроется программа «Конструирование и программирование БПЛА» для школьников 12-15 лет. При этом ученики уже передавали на фронт поделки для российских военных, а также встречались с учителями из оккупированного Мариуполя.

Маганская средняя общеобразовательная школа в Якутске закупит конструктор китайского беспилотника DJI Mini 3 Pro. По данным издания, этот дрон обе стороны на войне в Украине используют для разведки, а также кустарно дорабатывают для других целей.

В Калининградской области школьников также научат разрабатывать беспилотники. Средняя общеобразовательная школа № 50 Калининграда разместила закупку «образовательного аэромодуля для разработки БПЛА» за 9,4 млн рублей. Также школа потратит 5 млн рублей на «Программно-аппаратный комплекс для пилотирования беспилотного воздушного судна с функцией аэросъемки».

Лицей №1 в Южно-Сахалинске уже закупил 8 «детских» дронов «Орленок» и «Оса» общей стоимостью 1,5 млн рублей. Их создали в местном IT-парке «для отработки школьниками навыков управления беспилотниками».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что курсы по управлению беспилотниками нужно внедрять в образовательные программы, в том числе в школах.

«Полностью поддерживаю прозвучавшие со стороны наших компаний предложения, чтобы уже со школы ребята могли учиться управлять, собирать, конструировать дроны. Уверен, это, во-первых, ребят займет полезным и интересным делом, отвлечет от того, чем не надо было бы заниматься; во-вторых, эта так называемая ранняя профориентация пойдет на пользу в конечном итоге и стране», — сказал Путин.

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Российские школы начали закупать беспилотные летательные аппараты для обучения детей. Внимание на данные на сайте госзакупок обратили «Важные истории».

Журналисты обнаружили данные о закупке дронов как минимум для пяти учебных заведений в разных регионах. «Эти же школы ранее отмечались общей милитаризацией учебного процесса», — отмечают «Важные истории».

В Санкт-Петербурге школы №525 и №583 потратят каждая около одного миллиона рублей на «учебные БПЛА».

В школу №525 поставят наборы «для самостоятельной сборки квадрокоптеров». С 1 сентября в учебном заведении откроется программа «Конструирование и программирование БПЛА» для школьников 12-15 лет. При этом ученики уже передавали на фронт поделки для российских военных, а также встречались с учителями из оккупированного Мариуполя.

Маганская средняя общеобразовательная школа в Якутске закупит конструктор китайского беспилотника DJI Mini 3 Pro. По данным издания, этот дрон обе стороны на войне в Украине используют для разведки, а также кустарно дорабатывают для других целей.

В Калининградской области школьников также научат разрабатывать беспилотники. Средняя общеобразовательная школа № 50 Калининграда разместила закупку «образовательного аэромодуля для разработки БПЛА» за 9,4 млн рублей. Также школа потратит 5 млн рублей на «Программно-аппаратный комплекс для пилотирования беспилотного воздушного судна с функцией аэросъемки».

Лицей №1 в Южно-Сахалинске уже закупил 8 «детских» дронов «Орленок» и «Оса» общей стоимостью 1,5 млн рублей. Их создали в местном IT-парке «для отработки школьниками навыков управления беспилотниками».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что курсы по управлению беспилотниками нужно внедрять в образовательные программы, в том числе в школах.

«Полностью поддерживаю прозвучавшие со стороны наших компаний предложения, чтобы уже со школы ребята могли учиться управлять, собирать, конструировать дроны. Уверен, это, во-первых, ребят займет полезным и интересным делом, отвлечет от того, чем не надо было бы заниматься; во-вторых, эта так называемая ранняя профориентация пойдет на пользу в конечном итоге и стране», — сказал Путин.

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Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.

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