В Петербурге полицейского, бившего задержанного электрошокером, приговорили к 2,5 года колонии

Приморский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к 2 годам и 6 месяцам колонии заместителя командира взвода районной патрульно-постовой службы Павла Марчука, который бил задержанного электрошокером, сообщает правозащитный проект «Травмпункт».

Также суд запретил ему занимать государственные должности в течение двух лет. Марчука признали виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств (ч. 3 ст. 286 УК). Полицейский признал вину.

По версии следствия, 10 ноября 2021 года полицейские задержали Хачика Джоргнцяна и его друзей на выходе из ресторана на Комендантском проспекте. Марчук надел на Джоргнцяна наручники и два раза ударил его шокером в живот, хотя тот не сопротивлялся. Позже в участке полицейский применил удушающий прием, а потом отвел того в комнату, где нет камер, и еще восемь раз ударил шокером, называя «чуркой» и «пидорасом».

Джоргнцяна отпустили из полиции только на следующее утро. Позже в больнице у него зафиксировали ушибы головы, ожоги живота, грудной клетки и спины.