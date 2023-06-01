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НовостиОбщество

В Калужской области упал беспилотник

У поселка Товарково в Дзержинском районе Калужской области упал неопознанный объект. Об этом сообщили в правительстве региона.

По данным телеграм-каналов Baza и Shot, речь идет о беспилотнике. Утверждается, что его сбили силы ПВО.

В результате падения произошел взрыв, образовалась воронка, сообщают местные власти. Shot пишет, что загорелась трава, но ее уже потушили.

«Повреждений нет, жители не пострадали. Подразделения МЧС работают на месте», — говорится в пресс-релизе правительства.

Информацию также подтвердил губернатор Владислав Шапша.

Товарково находится в 200 километрах от Москвы.

Скриншот: Google Maps

Скриншот: Google Maps

Во вторник 30 мая Москву атаковали около беспилотники. Практически все были сбиты силами ПВО или застряли в проводах и деревьях, так как летели на сверхнизкой высоте. Три беспилотника попали в жилые многоэтажки — в Новой Москве, на улице Профсоюзной и на Ленинском проспекте. Никто не пострадал, дроны оставили незначительные повреждения.

Дополняется

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У поселка Товарково в Дзержинском районе Калужской области упал неопознанный объект. Об этом сообщили в правительстве региона.

По данным телеграм-каналов Baza и Shot, речь идет о беспилотнике. Утверждается, что его сбили силы ПВО.

В результате падения произошел взрыв, образовалась воронка, сообщают местные власти. Shot пишет, что загорелась трава, но ее уже потушили.

«Повреждений нет, жители не пострадали. Подразделения МЧС работают на месте», — говорится в пресс-релизе правительства.

Информацию также подтвердил губернатор Владислав Шапша.

Товарково находится в 200 километрах от Москвы.

Скриншот: Google Maps

Скриншот: Google Maps

Во вторник 30 мая Москву атаковали около беспилотники. Практически все были сбиты силами ПВО или застряли в проводах и деревьях, так как летели на сверхнизкой высоте. Три беспилотника попали в жилые многоэтажки — в Новой Москве, на улице Профсоюзной и на Ленинском проспекте. Никто не пострадал, дроны оставили незначительные повреждения.

Дополняется

pdfshareprint
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