В Калужской области упал беспилотник

У поселка Товарково в Дзержинском районе Калужской области упал неопознанный объект. Об этом сообщили в правительстве региона.
По данным телеграм-каналов Baza и Shot, речь идет о беспилотнике. Утверждается, что его сбили силы ПВО.
В результате падения произошел взрыв, образовалась воронка, сообщают местные власти. Shot пишет, что загорелась трава, но ее уже потушили.
«Повреждений нет, жители не пострадали. Подразделения МЧС работают на месте», — говорится в пресс-релизе правительства.
Информацию также подтвердил губернатор Владислав Шапша.
Товарково находится в 200 километрах от Москвы.
Скриншот: Google Maps
Во вторник 30 мая Москву атаковали около беспилотники. Практически все были сбиты силами ПВО или застряли в проводах и деревьях, так как летели на сверхнизкой высоте. Три беспилотника попали в жилые многоэтажки — в Новой Москве, на улице Профсоюзной и на Ленинском проспекте. Никто не пострадал, дроны оставили незначительные повреждения.
Дополняется
У поселка Товарково в Дзержинском районе Калужской области упал неопознанный объект. Об этом сообщили в правительстве региона.
По данным телеграм-каналов Baza и Shot, речь идет о беспилотнике. Утверждается, что его сбили силы ПВО.
В результате падения произошел взрыв, образовалась воронка, сообщают местные власти. Shot пишет, что загорелась трава, но ее уже потушили.
«Повреждений нет, жители не пострадали. Подразделения МЧС работают на месте», — говорится в пресс-релизе правительства.
Информацию также подтвердил губернатор Владислав Шапша.
Товарково находится в 200 километрах от Москвы.
Скриншот: Google Maps
Во вторник 30 мая Москву атаковали около беспилотники. Практически все были сбиты силами ПВО или застряли в проводах и деревьях, так как летели на сверхнизкой высоте. Три беспилотника попали в жилые многоэтажки — в Новой Москве, на улице Профсоюзной и на Ленинском проспекте. Никто не пострадал, дроны оставили незначительные повреждения.
Дополняется