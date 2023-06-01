В Калужской области упал беспилотник

У поселка Товарково в Дзержинском районе Калужской области упал неопознанный объект. Об этом сообщили в правительстве региона.

По данным телеграм-каналов Baza и Shot, речь идет о беспилотнике. Утверждается, что его сбили силы ПВО. В результате падения произошел взрыв, образовалась воронка, сообщают местные власти. Shot пишет, что загорелась трава, но ее уже потушили.

«Повреждений нет, жители не пострадали. Подразделения МЧС работают на месте», — говорится в пресс-релизе правительства. Информацию также подтвердил губернатор Владислав Шапша. Товарково находится в 200 километрах от Москвы.

Скриншот: Google Maps