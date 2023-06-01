В Италии возбудили уголовное дело против архитектора «дворца Путина» под Геленджиком

Министр юстиции Италии Карло Нордио утвердил решение о возбуждении уголовного дела в отношении предпринимателя Ланфранко Чирилло, известного как «архитектор Путина», передает Rai. Как напоминает телеканал, политик Алексей Навальный в расследовании называл Чирилло архитектором «дворца» на побережье Черного моря под Геленджиком. В итальянском городе Брешиа Чирилло обвиняется в многочисленных преступлениях, связанных с таможенной контрабандой и подделкой государственных документов. Кроме того, по данным финансовой полиции страны, с 2013 по 2019 годы архитектор уклонился от уплаты налогов на 50 млн евро.

Ланфранко Чирилло. Фото: Wikimedia Commons

Чирилло сейчас 64 года, он находится в Москве. По данным Rai, он успел накопить солидное состояние: активы на 140 млн евро, виллы, оригинальные произведения искусства Пикассо, Сезанна, Кандинского, Де Кирико и Фонтана, а также драгоценности, ковры, изысканные вина, яхту и вертолет. Чирилло подтверждал, что разработал проект курортного комплекса под Геленджиком. «Это здание — итальянское совершенство, и я горжусь им», — говорил он в интервью газете la Repubblica. В 2014 году президент России Владимир Путин предоставил Чирилло российское гражданство. Позже архитектор рассказал РБК о планах заняться в России виноделием.

В 2022 году в Италии арестовали имущество Чирилло общей стоимостью более 141 млн евро. По версии следствия, он не задекларировал доходы в размере «десятков миллионов евро» в период с 2013 по 2019 годы. Чирилло утверждает, что средства получил за рубежом. Поводом к расследованию послужили проверки зарегистрированного в России вертолета, в отношении которого не были выполнены таможенные обязательства. «Я удивлен, что мне пришлось столкнуться с такой проблемой после того, как я прожил более 20 лет в России. <…> Я горжусь тем, что дал в России работу десяткам итальянских компаний и привнес лучшее из итальянского мастерства в дома многих самых важных и влиятельных людей», — утверждал он.