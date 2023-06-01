К взрыву на «Северных потоках» может быть причастен украинский военнослужащий

Одним из исполнителей взрывов на «Северных потоках» может быть украинский военнослужащий, сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

При этом издание указывает, что следователи ФРГ не установили связь военного с властями Киева.

25 мая во Франкфурте-на-Одере следователи провели обыск в квартире бывшей партнерши предполагаемого исполнителя взрывов. Сообщается, что следователи изъяли ее мобильный телефон. Также издание отмечает, что у свидетельницы и подозреваемого, по-видимому, есть общий ребенок. Следователи взяли у него образец ДНК, чтобы сравнить его с ДНК украинского военного, найденной на парусной яхте «Андромеда».

Следователи ФРГ считают, что яхта является наиболее значимой зацепкой, связанной со взрывами на «Северных потоках». Süddeutsche Zeitung отмечает, что это не исключает того, что операцию могли провести под ложным флагом.

Ранее Spiegel со ссылкой на источники в прокуратуре ФРГ сообщил, что для подрыва газопроводов «Северный поток» могла использоваться яхта «Андромеда», которая была арендована неизвестными через чартерную фирму острова Рюген. По данным издания, метаданные яхты ведут в Украину.