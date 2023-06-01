Суд в Москве арестовал Алексея Царенкова на 10 суток за посты об акции в поддержку Навального

Преображенский районный суд Москвы арестовал Алексея Царенкова на 10 суток по статье об организации публичного мероприятия без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Отбывать арест мужчина будет в ЦВСИГ Сахарово. Поводом для составления протокола стали посты и репосты про акцию 4 июня в твиттере.

Ранее соратники Алексея Навального объявили о проведении 4 июня всемирной акции в его поддержку.