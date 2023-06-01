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НовостиОбщество

Суд в Москве арестовал Алексея Царенкова на 10 суток за посты об акции в поддержку Навального

Преображенский районный суд Москвы арестовал Алексея Царенкова на 10 суток по статье об организации публичного мероприятия без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Фото: Алексей Царенков с адвокатом Юлией Трегубовой/«ОВД-Инфо»

Фото: Алексей Царенков с адвокатом Юлией Трегубовой/«ОВД-Инфо»

Отбывать арест мужчина будет в ЦВСИГ Сахарово. Поводом для составления протокола стали посты и репосты про акцию 4 июня в твиттере.

Ранее соратники Алексея Навального объявили о проведении 4 июня всемирной акции в его поддержку.

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Преображенский районный суд Москвы арестовал Алексея Царенкова на 10 суток по статье об организации публичного мероприятия без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Фото: Алексей Царенков с адвокатом Юлией Трегубовой/«ОВД-Инфо»

Фото: Алексей Царенков с адвокатом Юлией Трегубовой/«ОВД-Инфо»

Отбывать арест мужчина будет в ЦВСИГ Сахарово. Поводом для составления протокола стали посты и репосты про акцию 4 июня в твиттере.

Ранее соратники Алексея Навального объявили о проведении 4 июня всемирной акции в его поддержку.

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Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.

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