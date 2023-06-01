«Суд» в «ЛНР» приговорил украинского военного к 21 году колонии по делу об обстреле дворов жилых домов

«Верховный суд» самопровозглашенной ЛНР приговорил военнослужащего ВСУ Николая Гузему к 21 году колонии строгого режима по делу об обстреле придомовой территории жилых домов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главную военную прокуратуру (ГВП) России.

Гузему признали виновным в убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК), умышленном повреждении чужого имущества путем взрыва (ч. 2 ст. 167 УК) и в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов (ч. 1 ст. 356 УК).

По версии стороны обвинения, военнослужащий 24 февраля 2022 года из леса обстреливал жилые дома в селе Трехизбенка в Луганской области. Обстрел производился по приказу командира.



«Во исполнение полученного по рации приказа совместно с командиром орудия, наводчиком и механиком-водителем на протяжении пяти часов производил обстрел осколочно-фугасными снарядами придомовых территорий жилых домов», — сообщили в ГВП.

В результате обстрелов погибли двое мужчин, вышедшие из подвала одного из домов, где они прятались вместе с соседями. Также были повреждены два жилых дома.