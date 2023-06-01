Испанская «Севилья» в седьмой раз в истории стала победителем Лиги Европы

Испанский футбольный клуб «Севилья» в серии пенальти обыграл итальянскую «Рому» со счетом 4:1 в финальном матче Лиги Европы, сообщается на официальном сайте Лиги Европы УЕФА.

Основное время закончилось со счетом 1:1. Матч прошел в Будапеште на Пушкаш Арене. Это первый случай, когда финал Лиги Европы проходил в Венгрии.

В полуфинале «Севилья» обошла итальянский клуб «Ювентус» со счетом 3:2, а «Рома» сыграла с немецким «Байер 04» со счетом 1:0.