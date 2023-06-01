Испанская «Севилья» в седьмой раз в истории стала победителем Лиги Европы

Испанский футбольный клуб «Севилья» в серии пенальти обыграл итальянскую «Рому» со счетом 4:1 в финальном матче Лиги Европы, сообщается на официальном сайте Лиги Европы УЕФА.
Основное время закончилось со счетом 1:1. Матч прошел в Будапеште на Пушкаш Арене. Это первый случай, когда финал Лиги Европы проходил в Венгрии.
В полуфинале «Севилья» обошла итальянский клуб «Ювентус» со счетом 3:2, а «Рома» сыграла с немецким «Байер 04» со счетом 1:0.
Испанская «Севилья» участвовала в четырех финалах Лиги Европы, двух финалах кубка УЕФА и выиграла каждый из них. Итальянская «Рома» дошла до финала только в 1991 году и тогда проиграла итальянской команде. Единственная встреча «Севильи» и «Ромы» в еврокубках была в 1/8 финала Лиги Европы-2019/20. Тогда испанская команда выиграла со счетом 2:0.
Ранее УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы от участия в турнирах из-за войны в Украине. В ответ на это Российский футбольный союз (РФС) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд.
Испанский футбольный клуб «Севилья» в серии пенальти обыграл итальянскую «Рому» со счетом 4:1 в финальном матче Лиги Европы, сообщается на официальном сайте Лиги Европы УЕФА.
Основное время закончилось со счетом 1:1. Матч прошел в Будапеште на Пушкаш Арене. Это первый случай, когда финал Лиги Европы проходил в Венгрии.
В полуфинале «Севилья» обошла итальянский клуб «Ювентус» со счетом 3:2, а «Рома» сыграла с немецким «Байер 04» со счетом 1:0.
Испанская «Севилья» участвовала в четырех финалах Лиги Европы, двух финалах кубка УЕФА и выиграла каждый из них. Итальянская «Рома» дошла до финала только в 1991 году и тогда проиграла итальянской команде. Единственная встреча «Севильи» и «Ромы» в еврокубках была в 1/8 финала Лиги Европы-2019/20. Тогда испанская команда выиграла со счетом 2:0.
Ранее УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы от участия в турнирах из-за войны в Украине. В ответ на это Российский футбольный союз (РФС) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд.