Путин наградил главу Шебекинского округа орденом Мужества

«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить орденом Мужества Жданова Владимира Николаева», — говорится в указе.

Президент России Владимир Путин наградил главу администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимира Жданова орденом Мужества. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Шебекино регулярно подвергается обстрелам. Сегодня при ударе по городу пострадали восемь человек, одному из них оторвало руку.

Местных жителей эвакуируют из города. Под обстрел также попал автобус, от попадания снарядов загорелось здание общежития.

Также сегодня «Русский добровольческий корпус» и Легион «Свобода России» объявили о новом рейде в Белгородскую область. Минобороны РФ и местные власти утверждают, что не допустили вторжения в регион.