На ЛГБТ-группу «Выход» составили еще один протокол за отсутствие плашки «иноагентов». Правозащитников уже оштрафовали за это на 350 тысяч рублей

Роскомнадзор составил еще один протокол против ЛГБТ-группы «Выход» за отсутствие маркировки «иноагентов». Об этом «Новой газете Европа» сообщили сами правозащитники.

По информации представителей группы, протокол за отсутствие маркировки «иностранного агента» составили за тот же пост, за который ранее центр оштрафовали на 350 тысяч. Однако поскольку «Выход» не имеет регистрации в России, то протокол в этот раз решили составить на директора организации Александра Воронова.

В организации заявили, что намерены обжаловать оба решения, поскольку они противоречат законам РФ.

«Конституция РФ запрещает привлечение к ответственности одного лица за одно и то же правонарушение. „Выход“ не обладает статусом юрлица, однако в нашем законодательстве присутствует одна единственная норма, позволяющая возложить ответственность именно за нарушение обязанностей „иностранного агента“ на общественное объединение даже без его регистрации.

Одновременно с этим существует закон, по которому ответственность за нарушение закона общественным объединением без регистрации несет его руководство. В нашем случае — это директор Александр Воронов. Таким образом, второй протокол об отсутствии иноагентсткой плашки будет де-факто привлекать Воронова к ответственности за одно и то же правонарушение дважды. Другой вариант — признать штраф к „Выходу“, как к юрлицу, технически невыполнимым и отменить его», — рассказали в объединении.



КоАП также запрещает привлечение к ответственности граждан, находящихся за пределами РФ. А Воронов покинул Россию в 2022 году», — заявила юристка организации Ксения Михайлова.