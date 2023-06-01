Минюст внес Anti-corruption Foundation в реестр «нежелательных» организаций

Anti-corruption Foundation (международная версия Фонда борьбы с коррупцией) внесли в реестр «нежелательных» организаций, сообщает «Медуза».

Судя по записи, ФБК внесли в реестр 22 мая. Как обратил внимание «Дождь», сначала о «нежелательности», как правило, объявляет Генпрокуратура, а потом организацию заносят в список Минюста. В случае с Anti-corruption Foundation никаких объявлений Генпрокуратура не сделала. При этом распоряжение Минюста о включении в реестр датировано 1 июня.

Ранее в реестр «нежелательных» организаций попал Greenpeace. Ведомство тогда указало, что фонд финансировал деятельность организаций-иноагентов в России и занимается антироссийской пропагандой.