logologo
RU
EN
searchСтать другомmenuclose
НовостиОбщество

Минюст внес Anti-corruption Foundation в реестр «нежелательных» организаций

Anti-corruption Foundation (международная версия Фонда борьбы с коррупцией) внесли в реестр «нежелательных» организаций, сообщает «Медуза».

Судя по записи, ФБК внесли в реестр 22 мая. Как обратил внимание «Дождь», сначала о «нежелательности», как правило, объявляет Генпрокуратура, а потом организацию заносят в список Минюста. В случае с Anti-corruption Foundation никаких объявлений Генпрокуратура не сделала. При этом распоряжение Минюста о включении в реестр датировано 1 июня.

Ранее в реестр «нежелательных» организаций попал Greenpeace. Ведомство тогда указало, что фонд финансировал деятельность организаций-иноагентов в России и занимается антироссийской пропагандой.

pdfshareprint

Anti-corruption Foundation (международная версия Фонда борьбы с коррупцией) внесли в реестр «нежелательных» организаций, сообщает «Медуза».

Судя по записи, ФБК внесли в реестр 22 мая. Как обратил внимание «Дождь», сначала о «нежелательности», как правило, объявляет Генпрокуратура, а потом организацию заносят в список Минюста. В случае с Anti-corruption Foundation никаких объявлений Генпрокуратура не сделала. При этом распоряжение Минюста о включении в реестр датировано 1 июня.

Ранее в реестр «нежелательных» организаций попал Greenpeace. Ведомство тогда указало, что фонд финансировал деятельность организаций-иноагентов в России и занимается антироссийской пропагандой.

pdfshareprint
Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров.

Поиск...
Стать другом
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • vpnovaya