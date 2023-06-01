Лионель Месси уходит из «Пари Сен-Жермен»

Футболист Лионель Месси уйдет из французского клуба «Пари Сен-Жермен» в конце сезона 2022/2023. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главного тренера команды Кристофа Гальтье.

Последний матч Месси за «Пари Сен-Жермен» против «Клермона» пройдет 3 июня.

«Мне выпала честь тренировать лучшего игрока в истории футбола. Это будет его последний матч на “Парк де Пренс” (Домашний стадион «Пари Сен-Жермен» — Прим. ред.), и я надеюсь, что он получит самый теплый прием», — сказал Галатье.

Источник Reuters также сообщил, что Месси получил приглашение присоединиться к саудовскому клубу «Аль-Хилал» в следующем сезоне. Контракт футболиста с «Пари Сен-Жермен» истекает летом 2023 года.

Ранее французские СМИ сообщили, что Месси отстранили от матчей на две недели из-за самовольного выезда в Саудовскую Аравию в рамках своей рекламной поездки. Футболист является послом страны по туризму.