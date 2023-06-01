Что произошло за ночь 1 июня. Коротко

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Война России против Украины идет уже год и 97 дней. Российская армия атаковала Киев ракетами. По данным городской администрации, в Деснянском районе столицы из-за обстрелов погибли три человека, включая 11-летнего ребенка. Еще 10 человек получили ранения. Обломки ракет упали на поликлинику и на проезжую часть. В Днепровском районе города пострадали два человека. Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы ПВО сбили 10 из 10 российских ракет «Искандер» над Киевской областью. В результате обстрелов Шебекино в Белгородской области пять человек пострадали, одному мужчине оторвало руку, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Троих из них госпитализировали. По его словам, обстрел города три раза вели из РСЗО «Град». В результате попаданий загорелся жилой дом. У одного из административных зданий загорелась кровля, еще в одном осколками снаряда посечен фасад и выбиты окна. «Госуслуги» возобновили прием заявлений на выпуск биометрического загранпаспорта сроком на 10 лет. Заявление можно подать непосредственно в территориальный орган МВД России или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). В феврале процесс подачи таких заявлений приостанавливали в связи с высоким спросом на микросхемы.

Заявление можно подать непосредственно в территориальный орган МВД России или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). В феврале процесс подачи таких заявлений приостанавливали в связи с высоким спросом на микросхемы. Саммит БРИКС могут перенести из ЮАР в Китай, пишет Reuters со ссылкой на источники. Китай не признает юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге. По словам собеседников издания, так власти ЮАР хотят избежать дискуссий по поводу ордера МУС на арест президента РФ Владимира Путина.

Китай не признает юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге. По словам собеседников издания, так власти ЮАР хотят избежать дискуссий по поводу ордера МУС на арест президента РФ Владимира Путина. Испанский футбольный клуб «Севилья» в седьмой раз выиграл в финале Лиги Европы. Они играли с итальянским клубом «Рома». Счет в основное время был 1:1, в серии пенальти испанцы победили с 4:1. Матч прошел на «Пушкаш Арене» в Будапеште. Вместе с победой испанскому клубу полагается проход в Лигу чемпионов на следующий сезон. Война России против Украины идет уже год и 97 дней. Российская армия атаковала Киев ракетами. По данным городской администрации, в Деснянском районе столицы из-за обстрелов погибли три человека, включая 11-летнего ребенка. Еще 10 человек получили ранения. Обломки ракет упали на поликлинику и на проезжую часть. В Днепровском районе города пострадали два человека. Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы ПВО сбили 10 из 10 российских ракет «Искандер» над Киевской областью. В результате обстрелов Шебекино в Белгородской области пять человек пострадали, одному мужчине оторвало руку, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Троих из них госпитализировали. По его словам, обстрел города три раза вели из РСЗО «Град». В результате попаданий загорелся жилой дом. У одного из административных зданий загорелась кровля, еще в одном осколками снаряда посечен фасад и выбиты окна. «Госуслуги» возобновили прием заявлений на выпуск биометрического загранпаспорта сроком на 10 лет. Заявление можно подать непосредственно в территориальный орган МВД России или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). В феврале процесс подачи таких заявлений приостанавливали в связи с высоким спросом на микросхемы.

Заявление можно подать непосредственно в территориальный орган МВД России или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). В феврале процесс подачи таких заявлений приостанавливали в связи с высоким спросом на микросхемы. Саммит БРИКС могут перенести из ЮАР в Китай, пишет Reuters со ссылкой на источники. Китай не признает юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге. По словам собеседников издания, так власти ЮАР хотят избежать дискуссий по поводу ордера МУС на арест президента РФ Владимира Путина.

Китай не признает юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге. По словам собеседников издания, так власти ЮАР хотят избежать дискуссий по поводу ордера МУС на арест президента РФ Владимира Путина. Испанский футбольный клуб «Севилья» в седьмой раз выиграл в финале Лиги Европы. Они играли с итальянским клубом «Рома». Счет в основное время был 1:1, в серии пенальти испанцы победили с 4:1. Матч прошел на «Пушкаш Арене» в Будапеште. Вместе с победой испанскому клубу полагается проход в Лигу чемпионов на следующий сезон. Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.

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