Адвокат: суд приговорил контрактника к 14 годам лишения свободы по делу об убийстве сослуживца

Курский гарнизонный военный суд приговорил 42-летнего прапорщика к 14 годам лишения свободы по делу об убийстве сослуживца. Об этом сообщил телеграм-канал «Военные адвокаты», на сайте суда карточки нет.

По данным правозащитников, в апреле 2022 года прапорщик Александр, чья фамилия не называется, руководил уборкой территории временного сосредоточения войсковой части в Белгородской области. К нему в распоряжение были отданы несколько военнослужащих.

В публикации говорится, что прапорщик выпил литр водки и уснул в кабине грузовика «УРАЛ». После пробуждения он взял заряженный пистолет «Макарова», который у него был при себе, вышел из грузовика, приставил оружие к голове и начал угрожать, что расстреляет сослуживцев и убьет себя, утверждает телеграм-канал.

По информации правозащитников, прапорщик совершил выстрел в землю, из-за чего сослуживцы начали разбегаться, а затем открыл беспорядочную стрельбу. Утверждается, что он выпустил не меньше семи пуль, в результате чего ранил двух военнослужащих, один из которых скончался на месте.

В суде мужчина объяснил свои действия тем, что почувствовал неприязнь к сослуживцам из-за их нежелания участвовать в боевых действиях. Прапорщик раскаялся и полностью признал вину. Его судили по статьям о превышении полномочий (п. «б» и «в» ч. 3 ст. 286 УК), убийстве (ч. 1 ст. 105 УК) и покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105).

Суд также взыскал с Минобороны 700 тысяч рублей в пользу выжившего пострадавшего.

В апреле прошлого года о произошедшем сообщали телеграм-канал ASTRA и издание «Фонарь» со ссылкой на источники. По данным ASTRA, подсудимого зовут Александр Живатченко, погибшего — Никита Фролов, пострадавшего — Иван Коноплев. Фролову был 21 год, утверждает ASTRA.