«Важные истории» обнаружили 2,5 тысячи записей в российском банке сирот, которые могут быть данными депортированных из Украины детей

В 2022 году в банке данных детей-сирот появилось на 2,5 тысячи больше человек, чем в среднем за последние шесть лет. «Важные истории» предполагают, что это депортированные из Украины дети. По данным Минпросвещения, в прошлом году сразу в 21 регионе резко выросло количество детей, поставленных на учет. Больше всего «избыточных» записей появилось в Ростовской области (573 ребенка), Москве (460) и Нижегородской области (388).

Скриншот: «Важные истории»

Нельзя с точностью сказать, что все эти дети были депортированы с территории Украины, так как в карточках этой информации нет. Тем не менее, в двух регионах изданию подтвердили, что депортированных из Украины детей теперь вносят в банк данных. «У нас из ДНР, ЛНР прибывают дети-сироты. Они меняют место жительства и сразу, соответственно, встают на учет по месту жительства и в обязательном порядке попадают в банк», — рассказали «Важным историям» в министерстве социальной политики Нижегородской области. То же самое сообщили в департаменте образования Ямало-Ненецкого автономного округа. До этого российские власти подбирали депортированным детям родителей вручную, объяснила изданию сотрудница офиса прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Ксения Хелль. Эта система работала с 2014 года. Однако, по словам Хелль, в этом году российские власти вывезли из Украины столько детей, что существующая система перестала справляться.

«Они похитили больше детей, чем вот эта система, созданная в 2014 году с опекунами, способна принять.

Все пары, которые раньше принимали детей без проблем, уже кого-то приняли, и девать их некуда. В частности, добавление детей в банк данных — один из способов решить эту проблему», — рассказала сотрудница офиса прокурора МУС. Среди депортированных детей есть не только сироты, вывезенные из детских домов, но и те, чьи родители погибли под обстрелами. «Из всех детей, которые к нам приехали, по-моему, только один реально сирота был, у остальных родители там погибли», — рассказали «Важным историям» в департаменте образования Ямало-Ненецкого автономного округа.