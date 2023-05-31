«Важные истории» обнаружили 2,5 тысячи записей в российском банке сирот, которые могут быть данными депортированных из Украины детей

В 2022 году в банке данных детей-сирот появилось на 2,5 тысячи больше человек, чем в среднем за последние шесть лет. «Важные истории» предполагают, что это депортированные из Украины дети.
По данным Минпросвещения, в прошлом году сразу в 21 регионе резко выросло количество детей, поставленных на учет. Больше всего «избыточных» записей появилось в Ростовской области (573 ребенка), Москве (460) и Нижегородской области (388).
Скриншот: «Важные истории»
Нельзя с точностью сказать, что все эти дети были депортированы с территории Украины, так как в карточках этой информации нет. Тем не менее, в двух регионах изданию подтвердили, что депортированных из Украины детей теперь вносят в банк данных.
«У нас из ДНР, ЛНР прибывают дети-сироты. Они меняют место жительства и сразу, соответственно, встают на учет по месту жительства и в обязательном порядке попадают в банк», — рассказали «Важным историям» в министерстве социальной политики Нижегородской области. То же самое сообщили в департаменте образования Ямало-Ненецкого автономного округа.
До этого российские власти подбирали депортированным детям родителей вручную, объяснила изданию сотрудница офиса прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Ксения Хелль. Эта система работала с 2014 года. Однако, по словам Хелль, в этом году российские власти вывезли из Украины столько детей, что существующая система перестала справляться.
«Они похитили больше детей, чем вот эта система, созданная в 2014 году с опекунами, способна принять.
Все пары, которые раньше принимали детей без проблем, уже кого-то приняли, и девать их некуда. В частности, добавление детей в банк данных — один из способов решить эту проблему», — рассказала сотрудница офиса прокурора МУС.
Среди депортированных детей есть не только сироты, вывезенные из детских домов, но и те, чьи родители погибли под обстрелами.
«Из всех детей, которые к нам приехали, по-моему, только один реально сирота был, у остальных родители там погибли», — рассказали «Важным историям» в департаменте образования Ямало-Ненецкого автономного округа.
В конце марта УНИАН сообщал, что Украине известно о 19 514 украинских детях, незаконно депортированных в Россию. Среди них более 4 тысяч сирот. На украинском сайте «Дети войны» сообщается о пропаже 16 226 детей. Вернуть домой удалось пока только 308.
Осенью 2022 года детей из оккупированных регионов отправили «на отдых» в детские лагеря на территории Крыма. Оккупационные власти сказали родителям, что через 10-14 дней их вернут обратно, но так и не выполнили это обещание. Пресс-секретарь фонда Save Ukraine Ольга Ерохина заявила как минимум о двух известных случаях насилия в отношении украинских детей из этой группы.
Кроме того, Россия вывозила с оккупированных территорий сирот. В частности, издание «Вёрстка» сообщало, что 108 детей от 5 до 16 лет из Донбасса отдали приёмным родителям в России.
Международный уголовный суд в Гааге (МУС) считает это военным преступлением — незаконной депортацией украинских детей с оккупированных территорий в Россию. По подозрению в совершении этого преступления суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
В 2022 году в банке данных детей-сирот появилось на 2,5 тысячи больше человек, чем в среднем за последние шесть лет. «Важные истории» предполагают, что это депортированные из Украины дети.
По данным Минпросвещения, в прошлом году сразу в 21 регионе резко выросло количество детей, поставленных на учет. Больше всего «избыточных» записей появилось в Ростовской области (573 ребенка), Москве (460) и Нижегородской области (388).
Скриншот: «Важные истории»
Нельзя с точностью сказать, что все эти дети были депортированы с территории Украины, так как в карточках этой информации нет. Тем не менее, в двух регионах изданию подтвердили, что депортированных из Украины детей теперь вносят в банк данных.
«У нас из ДНР, ЛНР прибывают дети-сироты. Они меняют место жительства и сразу, соответственно, встают на учет по месту жительства и в обязательном порядке попадают в банк», — рассказали «Важным историям» в министерстве социальной политики Нижегородской области. То же самое сообщили в департаменте образования Ямало-Ненецкого автономного округа.
До этого российские власти подбирали депортированным детям родителей вручную, объяснила изданию сотрудница офиса прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Ксения Хелль. Эта система работала с 2014 года. Однако, по словам Хелль, в этом году российские власти вывезли из Украины столько детей, что существующая система перестала справляться.
«Они похитили больше детей, чем вот эта система, созданная в 2014 году с опекунами, способна принять.
Все пары, которые раньше принимали детей без проблем, уже кого-то приняли, и девать их некуда. В частности, добавление детей в банк данных — один из способов решить эту проблему», — рассказала сотрудница офиса прокурора МУС.
Среди депортированных детей есть не только сироты, вывезенные из детских домов, но и те, чьи родители погибли под обстрелами.
«Из всех детей, которые к нам приехали, по-моему, только один реально сирота был, у остальных родители там погибли», — рассказали «Важным историям» в департаменте образования Ямало-Ненецкого автономного округа.
В конце марта УНИАН сообщал, что Украине известно о 19 514 украинских детях, незаконно депортированных в Россию. Среди них более 4 тысяч сирот. На украинском сайте «Дети войны» сообщается о пропаже 16 226 детей. Вернуть домой удалось пока только 308.
Осенью 2022 года детей из оккупированных регионов отправили «на отдых» в детские лагеря на территории Крыма. Оккупационные власти сказали родителям, что через 10-14 дней их вернут обратно, но так и не выполнили это обещание. Пресс-секретарь фонда Save Ukraine Ольга Ерохина заявила как минимум о двух известных случаях насилия в отношении украинских детей из этой группы.
Кроме того, Россия вывозила с оккупированных территорий сирот. В частности, издание «Вёрстка» сообщало, что 108 детей от 5 до 16 лет из Донбасса отдали приёмным родителям в России.
Международный уголовный суд в Гааге (МУС) считает это военным преступлением — незаконной депортацией украинских детей с оккупированных территорий в Россию. По подозрению в совершении этого преступления суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.